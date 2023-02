Un Festif! plus stricte en 2023

Après 13 festivals, l’organisation du Festif! et la municipalité de Baie-Saint-Paul ont décidé de resserrer l’offre et les règles de l'événement pour d’améliorer l’intégration dans la communauté.

Dans une consultation publique organisée mardi soir à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul, le directeur général du Festif! et le maire de la municipalité ont annoncé de nouvelles mesures qui encadreront le 14e festival, en juillet prochain.

Fin de la scène flottante

L’événement se terminera plus tôt, soit le dimanche midi, tel que c'était organisé avant la pandémie de COVID-19 et certains sites n'accueilleront plus de spectacles, tels que la scène flottante, par souci de sécurité .

Seuls les détenteurs de billets de spectacles pourront réserver une place aux campings du festival. Le nombre d'agents de sécurité sera augmenté, des stationnements seront ajoutés pour éviter la congestion dans les quartiers résidentiels à proximité du festival et les blocs sanitaires seront plus nombreux.

C'est pas ça le Festif!

Une campagne de sensibilisation C'est pas ça le Festif! sera également déployée pour rappeler aux festivaliers de respecter leur environnement.

« J’adore le Festif!, c’est notre fierté. Les retombées économiques pour Baie-Saint-Paul sont non-négligeables, on doit le conserver, mais il ne peut pas grossir. On est plus en mode croissance, mais en mode consolidation. On veut que ça reste sécuritaire et qu’on maintienne une qualité de vie. » — Une citation de Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul

Selon le premier magistrat, les mesures auront un effet réel et feront la satisfaction des résidents de Baie-Saint-Paul.

Chaque événement, il y a des critiques, mais les éditions se passent relativement bien. On est toujours en mode amélioration. Ce sont des mesures atténuantes. Le risque zéro n’existe pas , soutient-il.

À savoir si les festivaliers seront déçus par ces changements, le maire se fie à leur bon jugement.

Je crois que les gens vont comprendre pourquoi ces changements sont apportés. C'est expliqué. Ce n’est pas fait à l'aveuglette. Je n'ai aucun doute que l’édition 2023 sera tout autant un succès , assure-t-il.

Une trentaine de personnes étaient présentes mardi soir à la consultation publique.