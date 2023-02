Drummondville et Trois-Rivières prennent action pour lutter contre l’itinérance

Le comité municipal sur l’itinérance de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) s’est réuni pour la première fois lundi. Présidé par le maire de Québec, Bruno Marchand, ce comité a pour objectif de trouver des solutions en ce qui a trait à l’itinérance qui est en hausse dans toutes les villes du Québec. En plus de la Ville de Québec, 11 autres Villes composent le comité. Drummondville et Trois-Rivières en font partie.

Jusqu’à tout récemment, le problème d’itinérance était surtout relié aux grandes villes. Nous à Drummondville, ça a explosé , témoigne la mairesse de la Ville, Stéphanie Lacoste. On a tenu un recensement et on a beaucoup plus de personnes en situation d’itinérance, et on les voit beaucoup plus sur le territoire.

C’est pour cette raison que le maire de Québec a tenu à ce que plusieurs types de villes qui sont aux prises avec cette problématique se joignent au comité. Dans un premier temps, le comité va documenter les coûts de l’itinérance assumés par les municipalités. Ensuite, il organisera un Sommet municipal à l’automne 2023.

Affirmer, optimiser et repenser

C’est à travers ces trois axes que le comité élaborera son étude.

On commence par un portrait de la situation, combien les Villes doivent dépenser maintenant pour pallier à ce problème? s’interroge Stéphanie Lacoste qui fait valoir qu’il est important de réaliser un portrait précis de la situation et aussi de connaître les actions mises de l’avant. À Drummondville on a une halte-chaleur, on a une travailleuse de milieu dans notre bibliothèque publique, on a à soutenir les organismes communautaires de la région. Combien ça coûte tout ça aux municipalités? Quelles sont les meilleures pratiques dans les Villes?

La mairesse fait valoir que sa Ville bénéficie de belles collaborations avec le CIUSSS , avec la Sûreté du Québec et avec des organismes communautaires compétents et proactifs.

Mais, comment peut-on peut faire en sorte de faire mieux avec toutes les solutions qu’on a présentement sur le territoire? se demande-t-elle.

Après avoir dressé le portrait de la situation, les Villes seront en mesure de mieux revendiquer du financement gouvernemental.

À écouter : Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummonville à Toujours le matin

Un problème complexe

L’itinérance est un problème complexe et multifactoriel.

Il y a une hausse au niveau de la consommation de la drogue, on se questionne, est-ce qu’il manque une option qui est le "lit de dégrisement"? se demande la mairesse de Drummondville. On travaille avec le CIUSSS pour évaluer cette option.

Tout comme à Trois-Rivières, les logements se font rares à Drummondville qui affiche un taux d’inoccupation de 0,4 %. Il en résulte que les personnes en situation d’itinérance occupent les lits des ressources de dernières lignes deux fois plus longtemps qu’auparavant puisqu’ils n’arrivent pas à trouver un appartement.

On a investi 5,75 millions $ pour [l’accès à un] logement abordable et social. Comment peut-on faire plus avec ce qui est déjà mis en place? demande Stéphanie Lacoste. Assurément avec un financement supplémentaire de Québec.

D’après une entrevue réalisée à Toujours le matin