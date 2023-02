Importante saisie de drogue originaire du Mexique à Toronto

L'Opération Cerro a permis de confisquer 364 kilos de méthamphétamine en cristaux, 20 kilos de cocaïne et 3,8 kilos de fentanyl d'une valeur de 32 millions de dollars.

Le surintendant de police Steve Watts de l'escouade de la lutte contre le crime organisé. Photo : Radio-Canada / CBC

Le surintendant Steve Watts affirme que l'opération permettra de freiner la violence urbaine en interrompant l'importation et la distribution de stupéfiants dans la métropole.

Il soutient que la drogue est arrivée en Ontario par véhicule à partir du Mexique et du sud des États-Unis.

Selon lui, seul le Mexique a des manufactures capables de produire d'aussi grandes quantités de drogue.

Ce trafic ne fait qu'alimenter la violence et les actes commis avec des armes à feu dans la métropole , dit-il en précisant que la drogue provient de cartels qu'il n'a toutefois pas identifiés.

Inventaire du coup de filet

La drogue a été saisie dans sept appartements en copropriété de la métropole. Les policiers ont également mis la main sur quatre armes à feu, sept voitures et 500 000 dollars canadiens en argent liquide.

La drogue était cachée dans du mobilier. L'un des véhicules saisis est un Land Rover Ranger Rover volé d'une valeur de 150 000 $.

Quatre hommes ont été arrêtés en janvier 2023 au cours de l'opération qui a suivi l'émission de 15 mandats de perquisition par les tribunaux.

Il s'agit de Paul Lelutiu, 35 ans, de Troy Anthony Robinson, 40 ans, de Manasinh Jittavong, 39 ans, et de Soheil Baharloo, 34 ans. Tous sont originaires de Toronto.

Ils font notamment face à des accusations de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic, de complot et de possession d'armes.

Ils devront comparaître au palais de justice entre le 2 février et le 14 mars prochain. Ils resteront emprisonnés d'ici là.

Toute la marchandise a été mise sous séquestre et sera incinérée une fois que les procédures entamées contre les individus arrêtés auront pris fin.

Autre opération, autre saisie

L'annonce de mercredi fait suite à la plus grande saisie de drogue réalisée en un seul jour dans l'histoire du Service de police de Toronto en novembre dernier.

À l'époque, l'Opération Zafiro avait déjà permis de confisquer 671 kilos de drogue d'une valeur de 60 millions de dollars.

Dans ce cas-ci, ce sont 520 kilos de méthamphétamine en cristaux et 151 kilos de cocaïne qui avaient été saisis.

La police avait présenté à la presse la plus grosse saisie de son histoire, soit 671 kilos de drogue. Photo : Police de Toronto

Deux femmes et un homme avaient été arrêtés en octobre dernier dans le cadre de cette opération.

Il s'agit de Terry Popovich, 46 ans, de Toronto, de Nicole Watts, 36 ans, de Toronto et de Cindy Macias, 35 ans, de Mississauga. Ils sont accusés de possession de drogue dans le but d'en faire le trafic.

C'est ce premier coup de filet qui a permis de lancer l'Opération Cerro.

La cheffe adjointe de la police de Toronto, Pauline Gray, s'est d'ailleurs félicitée de ces enquêtes. Elle affirme que son service va continuer à investir des ressources pour lutter contre le trafic de drogue et protéger le public.

Ne vous méprenez pas : ces opérations, et les saisies et les arrestations qui s'ensuivent, permettent de sauver des vies et de réduire la violence dans nos rues , conclut-elle.