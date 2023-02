Lisa LeBlanc inaugurera en musique une salle qui porte son nom à Rogersville

Les résidents de la communauté de Rogersville et des environs pourront bientôt profiter d'une nouvelle salle de spectacle. Et cette salle portera le nom de l'une des plus grandes ambassadrices de Rogersville : Lisa LeBlanc.

Située sur la rue de l’École tout près de la rue principale, la salle pourra accueillir près de 400 personnes.

La nouvelle salle de spectacle pourra accueillir jusqu'à 400 spectateurs. Photo : Angèle McCaie

L’ouverture officielle aura lieu le vendredi à 18h 30 avec notamment une prestation de la principale intéressée Lisa LeBlanc. La nouvelle politique culturelle de Nouvelle-Arcadie sera ensuite annoncée samedi.

Pour la directrice, Angèle McCaie cette nouvelle salle répond à un besoin qui se fait sentir depuis plusieurs années dans la communauté.

Angèle McCaie est heureuse de pouvoir fournir à la communauté une nouvelle plateforme de diffusion artistique. Photo : Gracieuseté regroupement Nouvelle-Arcadie

Il y a beaucoup de gens de la communauté qui ont travaillé très fort pour essayer d’avoir une salle multifonctionnelle qui faciliterait le développement culturel de la région, ça fait des années que ce projet-là est en discussion , mentionne Angèle McCaie.

Au grand plaisir de la scène artistique de la municipalité, des projets sont déjà en branle pour le début de l’année.

On a plein de choses qui s’en viennent, notamment la troupe de théâtre locale Les Gossipeuses pourra finalement présenter ses pièces dès le mois d’avril. On a enfin un espace où tous pourront venir diffuser leur démarche artistique , ajoute la directrice.

Pas seulement des gossips

Lorsqu’elle a appris la nouvelle que la salle porterait son nom, la chanteuse y est allée d’une réponse on ne peut plus représentative de Lisa LeBlanc.