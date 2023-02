Une vague de froid extrême s'amène à Montréal.

Sortez vos tuques et vos écharpes. Le mercure chutera brutalement dans les prochains jours à Montréal avec des températures allant jusqu'à -29 °C.

Un vigoureux front froid amènera la formation de bourrasques de neige jeudi après-midi sur l'Abitibi-Témiscamingue et poursuivra sa route vers le centre et le sud du Québec en soirée, a indiqué sur son site Environnement Canada.

Dans les nuits de vendredi et de samedi à Montréal, on prévoit environ -29 °C et -21 °C respectivement, selon MétéoMédia. Dimanche, la température devrait remonter à 0 °C.

Environnement Canada met en garde les automobilistes. Les déplacements pourraient être dangereux en raison d'un changement soudain des conditions météorologiques et de la formation de glace noire sur la chaussée, en particulier près des cours d'eau, sur les ponts et sur les viaducs , indique l'agence fédérale.

Des mesures pour les itinérants

Le froid polaire préoccupe les organismes de soutien aux personnes sans-abri, qui courent des risques en passant la nuit dehors.

Pour enlever de la pression des refuges qui débordent, la Ville de Montréal a annoncé mercredi qu'elle mettra à leur disposition deux nouveaux sites temporaires d’urgence. Le premier a ouvert mardi dans l’arrondissement de Ville-Marie, et le second sera opérationnel jeudi sur le Plateau-Mont-Royal. Ces sites seront ouverts de 20 h à 9 h, jusqu’à dimanche.

Quelque 1600 places sont disponibles cet hiver dans les refuges et haltes-chaleur sur le territoire de la métropole, rappelle la Ville.

On va s'arranger pour qu'il y ait de la chaleur pour tout le monde au cours des prochains jours , a assuré en point de presse le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, mercredi matin. On a travaillé avec le réseau de la santé, les municipalités [et] le réseau de l'itinérance, pour s'assurer que les ressources soient présentes dans toutes les régions du Québec.

Le ministre a également rappelé que les refuges sont ouverts 12 mois par année et que le nombre de lits a augmenté, notamment à Montréal, passant de 900 à 1600 récemment.