Nouvelle hausse du coût du projet de gazoduc Coastal GasLink

L’entreprise TC Énergie revoit à la hausse ses estimations du coût de réalisation du gazoduc Coastal GasLink. Elle évalue à présent que le projet coûtera 14,5 milliards de dollars, six mois seulement après avoir doublé ses estimations à 11,2 milliards de dollars .

Dans un communiqué, TC Énergie explique que le projet fait face à des conditions difficiles du marché du travail de l'ouest canadien, des pénuries de main-d'œuvre qualifiée, des répercussions de la sous-performance des entrepreneurs et des différends, ainsi que d'autres événements inattendus comme les conditions de sécheresse et les défis liés au contrôle de l'érosion et des sédiments .

Selon l’entreprise, près de 83 % des travaux sont terminés. Elle espère avoir terminé la construction du projet d’ici la fin de l’année 2023.

En novembre, l’entreprise s’attendait à revoir à la hausse le coût du projet, en raison notamment de la difficulté à trouver de la main-d’oeuvre, aussi en grande demande sur le chantier de l’agrandissement du pipeline Trans Mountain, dans le sud de la Colombie-Britannique.

À terme, le gazoduc doit acheminer le gaz naturel des exploitations du nord-est de la Colombie-Britannique jusqu'au port de Kitimat, sur la côte du Pacifique.

Une carte montre les tracés prévus de deux pipelines : celui de Coastal GasLink dans le nord de la C.-B., et celui de TransMountain, d'Edmonton au Grand Vancouver. Photo : Radio-Canada

Le chantier de Coastal Gas a fait face à de nombreux obstacles au fil des ans. Des manifestations de militants environnementalistes et de membres de la Première Nation Wet’suwet’sen ont suspendu les travaux à plusieurs reprises.

Des amendes ont aussi été données à l'entreprise pour des infractions environnementales.