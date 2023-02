Technologie de radiodiagnostic : près de 5 M$ investis au Cégep de Rimouski

L'aide financière provient du ministère de l’Enseignement supérieur.

Un peu plus de la moitié de la somme a été consacrée à la rénovation des locaux et des laboratoires. L'autre moitié a servi à l'acquisition et à l'installation de nouveaux équipements, comme un tomodensitomètre, un mammographe et un appareil de radioscopie.

Nos étudiants vont être capables de développer des compétences poussées et de pointe sur des équipements qui peuvent se retrouver en milieu de travail , lance Kurt Vignolas, directeur des études au Cégep de Rimouski.

L'établissement scolaire souhaite ainsi mieux préparer les étudiants au marché du travail.

L'avenir de l'enseignement de plusieurs programmes techniques se trouve dans la création de situations authentiques d'apprentissage. C'est-à-dire de placer l'étudiant dans une situation où il va être très près de ce qu'il trouverait sur le marché du travail , ajoute M. Vignolas.

« Lorsque l'étudiant arrive sur le marché du travail, la pente est moins raide. » — Une citation de Kurt Vignolas, directeur des études au Cégep de Rimouski

Les nouvelles installations ont été inaugurées mardi au Cégep de Rimouski Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski, se réjouit lui aussi de la bonification des installations et de l'acquisition de nouveaux équipements. Ça positionne le Cégep de Rimouski comme une référence [en ce qui a trait] aux métiers en santé pour l'Est-du-Québec , explique-t-il.

Le Cégep de Rimouski est le seul établissement collégial qui offre cette formation à l'est de Québec. Le programme peut accueillir jusqu'à 48 étudiants par année.