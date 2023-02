Les coûts explosent pour le projet du stationnement Webster

Rappelons que le stationnement est fermé depuis le 23 septembre dernier pour des raisons de sécurité. Un rapport d'ingénierie indiquait que des éléments structuraux pourraient être dangereux.

La directrice des infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Caroline Gravel, a révélé, à Par ici l'info, qu'elle présentera trois options sur l'avenir du stationnement mercredi après-midi au comité exécutif de la Ville.

Les coûts de rénovation ou de démolition seront également détaillés. Mme Gravel explique que les estimations ont été révisées, notamment en raison de l'inflation.

C'est pour ça qu'on a demandé une étude par une firme d'ingénierie pour chacun des deux scénarios. Initialement, on avait fait ça avec des coûts qui dataient quand même. On s'était basé sur les coûts de démolition du stationnement de la rue Wellington Sud. Comme vous le savez, les coûts ont explosés dans plusieurs sphères de la construction, donc maintenant on est plus du simple au triple , explique-t-elle.

Caroline Gravel précise que si l'option choisie est de le rénover ça ne sera que pour un certain temps.

C'est réparer de façon très succincte pour le faire durer un peu plus longtemps, le temps que l'on décide de ce que l'on veut faire dans le secteur. Tout ça sera discuté.

Caroline Gravel ajoute que la présentation devant les élus ne constituera pas une recommandation, puisque chaque scénario présente des avantages et des désavantages.

Elle rappelle que la décision ultime reviendra au conseil.