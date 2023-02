Pratiques racistes : le Collège des médecins du Manitoba s’excuse auprès des Autochtones

Le Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba a présenté ses excuses, mardi, pour son incapacité d’intervenir dans des instances de racisme à l’encontre des Autochtones dans le milieu de la santé.

Selon ce corps médical ,qui réglemente les médecins de la province, sa responsabilité s’étend aux actions racistes du passé et du présent perpétrées par des médecins, des résidents, des étudiants en médecine, des assistants cliniques et des auxiliaires médicaux.

Ces excuses ont été livrées par le Collège lors de l’Assemblée extraordinaire des Chefs qui s’est penchée sur les lois en matière de santé. Cette assemblée était organisée par l’Assemblée des chefs du Manitoba (ACM).

« Nous nous excusons pour les traumatismes intergénérationnels, la souffrance, les mauvais résultats de santé et les décès que cela a causés. » — Une citation de Communiqué du Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba

Le Collège s’excuse auprès des enfants, des familles et des aînés des Premières Nations, des Métis et des Inuits pour le racisme dont ils ont été victimes dans le cadre de leurs soins médicaux, qu’il s’agisse des soins qu’ils ont reçus ou de ceux qu’ils auraient dû recevoir, mais qu’ils n’ont pas reçus , affirme le Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba, par communiqué.

Ces excuses arrivent quatre mois après que des dirigeants et des politiciens autochtones ont signé une déclaration visant à éradiquer le racisme anti-autochtone dans le système de soins de santé du nord du Manitoba.

Après des excuses, des actions requises

Le Collège des médecins et des chirurgiens du Manitoba s’est aussi engagé à agir. Il précise qu’il soutiendra et guidera les professionnels de la santé pour qu’ils reconnaissent et dénoncent les actes de racisme à l’encontre des personnes autochtones.

Reconnaître le racisme en nous-mêmes ne sera ni confortable ni facile. Nous demanderons et avons l’intention d’être guidés par des médecins, des universitaires, des anciens et des gardiens du savoir autochtone, indique le Collège.

L’organisme ajoute que ces efforts de réconciliations seront aussi guidés par les exigences légales et éthiques pour fournir des soins de santé respectueux, dignes et équitables aux personnes autochtones du Manitoba .

Depuis 2021, le Collège s'est engagé à répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada.

Optimiste, Cathy Merrick espère que les changements mentionnés auront un impact sur la vie des autochtones. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Peggy Lam

La grande cheffe de l’ ACM , Cathy Merrick, se dit reconnaissante que le Collège ait reconnu ses erreurs.

« Je reste prudemment optimiste en attendant de voir la mise en place des changements que vous avez promis. » — Une citation de Cathy Merrick, grande cheffe de l’ ACM