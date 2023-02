Parcs Canada construit un pare-feu dans le parc national Banff

La construction d’un pare-feu de 32,8 hectares a commencé au mont Protection, entre Banff et Lake Louise. Une des premières étapes est d’abattre des arbres pour libérer l’espace où sera construit le pare-feu.

Selon le site Internet de Parcs Canada, le projet va améliorer la résistance au feu dans la vallée de la [rivière] Bow .

Charlie McLellan, spécialiste en gestion des incendies et de la végétation à Parcs Canada, dit que ce pare-feu facilitera le travail des pompiers.

Sans cela, dans une région comme celle-ci où de nombreuses forêts s'étendent jusque dans les vallées, il peut être difficile de gérer les incendies , explique-t-il.

Le projet devrait aussi renforcer la santé de la forêt et créer de nouvelles zones de pâturage pour la faune. Non seulement il permettra de réduire les risques pour la communauté du parc national Banff, il permettra également de consolider la résilience de son écosystème , dit le spécialiste.

Nous devons être proactifs. Nous ne pouvons pas nous arrêter à cause du climat et de l'augmentation des combustibles accumulés pendant plus d'un siècle d’extinction des incendies.

La Ville de Banff veut de son côté ajouter d’autres couches de protection comme une canalisation d'eau.

Nous pouvons être aussi préparés que possible, mais nous devons atténuer les risques d'incendie , dit Sivio Adamo, le chef des pompiers de Banff.

Par ailleurs, le camping du Mont-Protection et des routes adjacentes seront fermés au public, en raison des activités d’abattage d’arbres.

Les personnes qui empruntent ces routes malgré leur fermeture risquent de recevoir une amende qui peut atteindre 25 000 $.

Avec des informations d'Helen Pike