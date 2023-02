Le maire de Toronto défend son budget 2023 corps et âme, malgré les critiques

Le maire de Toronto présente son budget pour l'année en cours avec très peu de changements, malgré certaines critiques de résidents et de conseillers municipaux.

John Tory parle du budget le plus difficile depuis qu'il est maire de Toronto.

Il appelle d'ailleurs à la mise en place d'un nouveau cadre fiscal pour financer les villes.

Nous devons changer la façon dont les villes sont financées au Canada , a-t-il dit mercredi à son bureau de l'hôtel de ville.

Ses priorités demeurent inchangées : le transport en commun, la sécurité et la prestation de services essentiels, notamment.

Le budget que je présente aujourd'hui est un budget qui protège les services publics. Ce budget préserve la sécurité de nos résidents et ce budget nous aidera à bâtir des logements abordables et à construire plus de transport en commun , affirme le maire de Toronto.

Il maintient également sa proposition d'une augmentation de 5,5 % de l'impôt foncier.

Cette hausse est en dessous du niveau de l’inflation de la ville (6,6 %).

M. Tory compte s'opposer à toute demande voulant augmenter l'impôt foncier au-delà de 5,5 %.

Sécurité dans les transports en commun

Questionné à savoir pourquoi il n'a pas décidé de réduire le financement de la police, en dépit des nombreux appels à le faire, John Tory répond que la présence de plus de policiers est nécessaire .

Le maire John Tory a l'intention d'augmenter le budget de la police de 4,3 %, ce qui porterait son financement à plus de 1,1 milliard de dollars, soit une hausse de près de 50 millions de dollars.

D'ailleurs, un groupe de conseillers municipaux demande dans une lettre quel est le coût de l'ajout de 80 policiers pour patrouiller le réseau de transport en commun.

Ils se demandent si ce plan réduira véritablement la violence.

La Ville n'a pas chiffré le coût de cette mesure, mais le conseiller municipal Gord Perks estime que la facture s'élèvera à des millions de dollars.

CaféTO : les propriétaires préoccupés

Selon une étude de la Ville, CaféTO a généré plus de 203 millions de dollars de retombées économiques en 2022, avec plus de 1300 entreprises participantes.

Le programme permet aux restaurants et aux bars d'ouvrir des espaces extérieurs sur les trottoirs et au bord de la rue du printemps à l'automne.

La Ville propose désormais de réinstaurer certains frais pour couvrir les coûts du programme, ce qui refroidit certains propriétaires, selon le maire John Tory.

Les frais de dépôt de la demande seraient de 865 $. Les frais de permis annuels seraient basés sur la taille d'un trottoir individuel ou d'une terrasse en bordure de rue.

Les propriétaires de restaurants paieraient, en moyenne, 1449 $ en frais annuels pour une terrasse sur trottoir ou environ 3007 dollars pour une terrasse en bordure de rue.

Le programme CaféTO permet d'aménager des terrasses sur le trottoir ou en bordure de rue. Photo : CBC/Evan Mitsui

Un certain nombre de propriétaires de restaurants estiment que les coûts du programme sont trop élevés pour de nombreuses entreprises à l'heure actuelle.

Si des changements ne sont pas apportés, plusieurs affirment qu'ils ne participeront plus à l'initiative.

Mercredi, M. Tory a dit avoir demandé à des employés municipaux d'évaluer plusieurs scénarios possibles, dont une réduction des frais proposés.

Les modifications proposées au programme CaféTO seront évaluées lors de la réunion du conseil municipal le 7 février.

Le budget présenté par le maire sera soumis au vote du conseil municipal le 14 février.

Avec les informations de CBC News