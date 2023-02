Le port de Montréal, plaque tournante pour l’exportation de voitures volées

En tant que plus grand port de la côte est du Canada, Montréal est une importante plaque tournante pour l'exportation de marchandises, et de plus en plus pour le vol de véhicules, selon les experts.

Les VUS et les camionnettes sont parmi les plus volés.

Selon David Adams, président et chef de la direction de Global Automakers of Canada, le fait qu'un grand nombre de véhicules volés transitent par le port de Montréal est un secret de polichinelle. La question est de savoir à quel point cette situation doit devenir grave avant que les autorités ne fassent vraiment quelque chose à ce sujet , dit-il.

Le volume de marchandises et la taille du port, qui s'étend sur 30 kilomètres et traite régulièrement plus de 1,5 million de conteneurs par an, rendent cette tâche difficile.

Un travailleur du port, qui a demandé à CBC à ne pas être identifié, suggère que l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ne fait pas assez de vérifications ponctuelles.

Ils ne sont pas souvent au port , indique-t-il. Imaginez que vous deviez prendre l'avion n'importe où, et que vous arriviez à l'aéroport et qu'ils ne vérifient que de temps en temps. Ou qu'ils ne soient pas là lorsque vous passez; c'est un peu ce qu'ils font.

Le rôle de l' ASFC au port est de détecter la contrebande, qu'il s'agisse de stupéfiants, d'armes à feu ou de biens volés, y compris les véhicules volés.

Salvatore Barbieri, surintendant de l' ASFC au port, reconnaît que cela peut être un défi, compte tenu de la quantité de marchandises importées et exportées. Le volume de conteneurs qui entrent à Montréal, nous devons faire une évaluation des risques , souligne-t-il.

L' ASFC a intercepté 1050 véhicules volés au port l'an dernier, contre 269 cinq ans plus tôt.

Des voitures en Italie

Il est difficile de savoir exactement combien de véhicules volés sont expédiés hors de Montréal, mais un nombre croissant de véhicules en provenance du Canada sont retrouvés à l'étranger, affirme Renato Schipani, un agent des renseignements criminels à Interpol.

Nous trouvons des centaines de voitures canadiennes volées en Italie, expédiées vers le Moyen-Orient, puis des centaines de voitures canadiennes suivies et localisées en Afrique de l'Ouest , poursuit-il.

Les véhicules volés font grimper les primes. Le montant versé par les compagnies d'assurance au Québec a grimpé en flèche, passant d'environ 111 millions de dollars en 2018 à 269 millions de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022 seulement, selon la Commission des assurances du Canada.

D'après un texte de Leah Hendry et Benjamin Shingler, de CBC