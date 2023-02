C’est la fin des tournées pour Ozzy Osbourne, en raison de problèmes de santé

J'ai réalisé que je ne suis pas physiquement capable de faire mes prochaines dates de tournée en Europe et au Royaume-Uni, car je sais que je ne pourrais pas faire face aux voyages nécessaires , a écrit le chanteur britannique âgé de 74 ans sur Twitter.

Cette tournée, prévue en mai et juin avec des dates notamment à Madrid, Zurich et plusieurs villes en Allemagne, avait déjà été repoussée à plusieurs reprises à cause de son état de santé et de la pandémie de COVID-19.

« C'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai eues à partager avec mes fidèles fans. Jamais je n'aurais imaginé que mes jours de tournées se termineraient ainsi. » — Une citation de Ozzy Osbourne

La fin des tournées, mais pas des spectacles nécessairement

Le chanteur explique dans son message qu'il a eu il y a quatre ans un accident sérieux , une chute chez lui à Los Angeles lors de laquelle il a abîmé sa colonne vertébrale . Malgré les opérations et les traitements qu'il a subis, son corps est toujours physiquement faible .

Seule note d'espoir dans ce triste message, le chanteur explique que son équipe est en train de trouver des idées pour savoir où il pourrait se produire sans avoir à se déplacer de ville en ville et de pays en pays .

Ancien leader de Black Sabbath, Ozbourne avait été renvoyé de ce groupe en 1979. Il a ensuite lancé une carrière solo à succès.

Au début des années 2000, il a trouvé le succès auprès d'une nouvelle génération en tant que vedette de la télé-réalité, jouant son propre rôle dans l'émission The Osbournes de la chaîne musicale MTV, diffusée sur MusiquePlus et CTV au Canada.