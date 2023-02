Sécurité dans le métro : des élus à Toronto critiquent le maire

Un groupe de conseillers municipaux à Toronto demandent dans une lettre combien va coûter l'ajout de 80 policiers pour patrouiller le réseau de transport en commun et si ce plan réduira véritablement la violence.

Les six élus reprochent au maire John Tory d'avoir annoncé ce plan la semaine dernière sans consulter préalablement le conseil municipal.

Les agents, déployés à la suite d'une série d'attaques dans le métro, les autobus et les tramways, seront payés en heures supplémentaires.

La Ville n'a pas chiffré le coût de cette mesure, mais le conseiller municipal Gord Perks dit que la facture s'élèvera à des millions de dollars.

Tout comme les autres signataires de la lettre (les conseillers Amber Morley, Alejandra Bravo, Ausma Malik, Josh Matlow et Paula Fletcher), il craint aussi que les Noirs et les Autochtones soient stigmatisés à nouveau, sans parler des sans-abri et des personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

« Il y a une variété d'approches possibles pour accroître la sécurité et le bien-être dans les transports publics [pas seulement l'ajout de policiers]. » — Une citation de Extrait de la lettre de conseillers municipaux critiques du maire

La conseillère Fletcher note que nombre de sans-abri se réfugient dans les stations de métro quand il fait froid. Il faut un plan pour eux , dit-elle.

Des jeux politiques , dit le maire

Dans une déclaration, le maire John Tory rétorque qu'il collabore avec la Commission de transport (CTT) et la police pour trouver des solutions .

« C'est décevant de voir que certains conseillers préfèrent jouer à des jeux politiques. » — Une citation de John Tory, maire de Toronto

Le maire ajoute qu'il prône des solutions à court terme comme l'ajout de policiers, mais aussi des investissements à plus long terme afin de s'attaquer aux causes sous-jacentes de la violence.

Il cite entre autres l'importance des programmes de travailleurs sociaux et des services en matière de santé mentale.