Comment faire face à la première vague de froid de cette semaine?

Avec un refroidissement éolien de moins 25, mercredi matin, à Ottawa, selon Environnement Canada, le froid s’installe dans la région. Vendredi, la température pourrait ne pas dépasser les moins 22 degrés Celsius.

Une bonne nouvelle pour les amateurs de patin à glace et de la patinoire du canal Rideau, mais qui pose des inquiétudes en matière de santé publique. Mardi, en fin de journée, SPO a d’ailleurs émis un avertissement de risque d’engelures.

Et pour faire face à ces températures glaciales, les autorités de santé publique ont également publié une carte interactive  (Nouvelle fenêtre) qui répertorie les lieux ouverts à tous à travers la ville. Cette liste comprend des bibliothèques, des centres communautaires, des programmes d’accueil de jour et Halte-accueil, ainsi que des banques d’alimentation et des centres d’alimentation communautaires.

Cette liste n'est toutefois pas exhaustive et il est toujours possible d’appeler les 2-1-1 ou le 3-1-1 en cas de besoin.

Santé publique Ottawa met en garde

SPO rappelle qu’au Canada, l'exposition excessive au froid tue plus de 80 personnes chaque année.

Les faibles températures, conjuguées au vent, peuvent causer des blessures et même la mort; par exemple, les complications d'une gelure peuvent nécessiter une amputation. Lorsque la température atteint moins 15º C, il y a risque d'hypothermie et lorsque l'indice de refroidissement éolien atteint moins 35º C; les gelures peuvent survenir en l'espace de dix minutes. L'hypothermie, la plus dangereuse des complications causées par le froid, peut causer des dommages au cerveau et même la mort. Les personnes âgées, les enfants, les nourrissons, les nouveaux venus au Canada, les sans-abri, les travailleurs en plein air et les sportifs sont les plus susceptibles d'être touchés par ces problèmes , rappellent les responsables de la santé publique sur le site de SPO .

Pour rester réchauffé, Santé publique Ottawa émet plusieurs recommandations :

porter un chapeau, des gants ou des mitaines afin de prévenir la perte de chaleur et de protéger ses oreilles et ses doigts contre les engelures,

porter un cache-cou pour protéger le menton, les lèvres et les joues, zones très sensibles au gel,

porter des bottes d'hiver imperméables assez grandes pour pouvoir enfiler une deuxième paire de chaussettes,

boire des boissons chaudes et éviter de boire de l'alcool, car celui-ci occasionne d'autres blessures liées au froid,

en cas de transpiration, se rafraîchir un peu, car les vêtements mouillés augmentent le risque de blessures causées par le froid, il faut donc les changer dès que possible,

porter plusieurs couches de vêtements.