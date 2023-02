Un bambin s’en sort miraculeusement après être tombé dans une piscine glacée

Selon sa mère, il a fallu plus de deux heures aux intervenants d'urgence pour que le cœur du petit de 20 mois batte à nouveau.

À leur arrivée, ils ont constaté que son corps était à 23 degrés. Il avait très, très, très, très froid, et quand je suis arrivée, il n'était pas vivant , raconte Gillian Burnett.

Transporté à l'hôpital pour enfants de London, il a d'abord été plongé dans un coma artificiel.

Selon sa maman, Waylon s'est réveillé lundi et a montré des signes prometteurs de rétablissement, notamment un sourire.

Les deux premiers jours, ils nous ont dit que la possibilité qu'il soit en état de mort cérébrale était très, très élevée , explique-t-elle.

« Je pense qu'il est extrêmement important de faire savoir aux gens que les miracles existent. Je sais que beaucoup de gens ont vécu d'horribles tragédies, mais je veux qu'ils sachent que s'ils mettent leur foi et leur confiance en Dieu, il fait en sorte que de belles choses se produisent, car nous ne devrions pas avoir notre bébé aujourd'hui, et il est là. » — Une citation de Gillian Burnett, maman de Waylon Saunders

Waylon est sorti des soins intensifs mardi.

Ils ont retiré tous les tubes. Il a des lésions cérébrales du côté droit du cerveau, ce qui peut affecter sa mémoire et le tonus de son corps, comme le fait de se tenir debout. Son côté gauche est assez compromis. Il ne peut pas tenir les objets ni vraiment bouger ses jambes , confie Mme Burnett.

L'enfant devra rester encore quelque temps à l'hôpital pour voir l'étendue de ses lésions cérébrales.

La famille et les amis se sont mobilisés pour soutenir ses parents et ont organisé une collecte de fonds sur le site GoFundMe pour aider à couvrir les coûts immédiats et les soins futurs.

Mercredi matin, les dons atteignaient près de 17 620 dollars.

Avec des informations de CBC