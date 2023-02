Un projet-pilote permettra d’offrir plus de soins en pharmacie en Nouvelle-Écosse

La ministre de la Santé Michelle Thompson a précisé que ce nouveau programme sera d'abord mis à l'essai dans 12 pharmacies à travers la province, puis que d'autres lieux devraient s'ajouter à la liste ce printemps.

Dès mercredi, les pharmaciens qui participent au projet pourront offrir des plages de rendez-vous avec des patients et pourront traiter plusieurs maladies fréquentes. De plus, pour la première fois, ils pourront détecter et traiter l'infection streptococcique de la gorge.

Ces pharmaciens auront également le droit de prescrire et d'assurer le suivi pour des médicaments liés au diabète, aux maladies cardiovasculaires, à l'asthme et à la maladie pulmonaire obstructive chronique.

Par ailleurs, les pharmacies participantes recevront plus de financement gouvernemental pour les services qu'elles fournissent déjà, comme les soins pour 31 problèmes de santé tels que les douleurs articulaires et musculaires mineures, l'eczéma, les boutons de fièvre et les brûlures d'estomac.

Les soins déjà disponibles gratuitement dans les pharmacies comprennent l'évaluation et le traitement des infections urinaires non compliquées et du zona, la contraception, la prévention de la maladie de Lyme et le renouvellement des ordonnances.

Il faut qu'on change la façon dont nous offrons les soins de santé pour s'assurer que les Néo-Écossais obtiennent les services dont ils ont besoin plus rapidement , a soutenu la ministre Thompson dans un communiqué.

Avec cette mesure, nous allons aider les gens à demeurer en santé, tout en réservant les urgences pour les problèmes réellement urgents.

Une meilleure utilisation de la main-d'oeuvre

Selon la présidente du Collège des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse, Beverley Zwicker, le projet annoncé par le gouvernement permettra d'utiliser de façon plus judicieuse la main-d'oeuvre déjà disponible dans le réseau de la santé.

C'est un pas dans la bonne direction , a-t-elle reconnu.

« Avec notre crise actuelle, il faut trouver des solutions pour s'assurer que les Néo-Écossais ont accès aux soins adéquats, auprès du bon professionnel, au bon moment. » — Une citation de Beverley Zwicker, présidente du Collège des pharmaciens de la Nouvelle-Écosse

Dans le cadre du projet-pilote, les dossiers d'évaluation et de traitement seront conservés par la pharmacie ou fournis au patient, sauf s'il a déjà un médecin de famille ou une infirmière praticienne attitré.

Les premières pharmacies qui participeront à ce projet sont situées à Yarmouth, Shelburne, Bridgewater, Berwick, Greenwood, Dartmouth, Bedford, Halifax, Truro, New Glasgow, Sydney et North Sydney.