Le BAPE prépare le public aux audiences sur l’agrandissement du parc du Mont-Orford

Le commissaire au BAPE Antoine Morissette, qui présidera cette commission d’enquête, a animé la présentation, accompagné de la commissaire Mireille Paul.

Ces derniers ont notamment expliqué que la participation du public sera sollicitée lors de deux grandes étapes.

En premier lieu, les citoyens seront invités à se renseigner sur le projet. Ils pourront envoyer leurs questions par écrit du 1er au 9 février sur le site web du BAPE. S'ils le préfèrent, ils pourront aussi se rendre à l’un des trois sites prévus pour la consultation, soit la bibliothèque Éva-Sénécal, à Sherbrooke, la bibliothèque Memphrémagog et la bibliothèque de Saint-Denis-de-Brompton.

Une première séance publique sera ensuite organisée le 14 février à 19 h à l’Hôtel Chéribourg, à Orford. Les citoyens seront alors invités à poser leurs questions, et plusieurs intervenants incluant des organismes et des représentants gouvernementaux seront présents pour y répondre. D’autres séances publiques similaires pourraient ensuite être organisées en après-midi et en soirée dans les jours suivants, selon le nombre de participants et la complexité des enjeux à traiter , a précisé Antoine Morissette.

En deuxième lieu, les membres du public pourront s’exprimer sur le dossier. Ils pourront partager leur opinion de manière officielle dès le 3 avril. En préparation pour cette étape, ils peuvent prendre rendez-vous avec la commission avant le 16 mars, et soumettre un mémoire avant le 30 mars.

Les mémoires ne sont pas obligatoires, et ils ne sont pas encadrés par un nombre minimal ou maximal de pages. Ils permettront aux citoyens qui le désirent d’écrire leur opinion, leurs analyses et leurs recommandations.

Antoine Morissette a par ailleurs rappelé que le BAPE ne détient pas de pouvoirs décisionnels. Son rapport, qui inclura tous les commentaires des citoyens, sera remis au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs au plus tard le 30 juin. Avec ces informations, ce dernier fera ensuite une recommandation au Conseil des ministres. C’est au Conseil que reviendra la décision finale. Le moment où le BAPE remet son rapport, c’est dans les mains du gouvernement de faire cheminer le dossier , soutient Antoine Morissette.

Le rapport ainsi que tous les commentaires et les suggestions des citoyens seront rendus publics sur le site web du BAPE dans les 30 jours après leur dépôt au ministre.

Visite publique

Une visite publique est également prévue sur les lieux du projet le 15 février à 9 h, au lendemain de la première rencontre publique. Les participants peuvent s’y inscrire dès le 1er février sur le site web du BAPE .

La promenade durera environ deux heures et commencera à l’Hôtel Chéribourg, au 2603, chemin du parc Orford. Cette visite pourrait être reportée en cas de contraintes météorologiques.

Quelques dates à retenir 1 er -9 février : période d’envoi de questions

15 février : visite publique des lieux visés par le projet

16 mars : date limite pour organiser un rendez-vous avec la commission

30 mars : date limite pour soumettre un mémoire

3 avril : date officielle pour émettre son opinion sur le projet

30 juin : date limite pour que le BAPE remette son rapport au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Les personnes intéressées peuvent aussi s’inscrire sur le site web du BAPE pour être averties dès le dépôt de nouveaux documents sur le dossier.

La modification des limites du parc pourrait presque doubler sa superficie. Ce projet est dans les cartons depuis plus de 15 ans, et représente entre autres une promesse de la Coalition avenir Québec (CAQ) lors des dernières élections.