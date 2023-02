La dévitalisation des quartiers favorise la criminalité, dit Michel Angers

Pour la première fois depuis la pandémie, le maire Michel Angers a livré son traditionnel discours Bilan et perspective devant les membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, mardi matin. Il est revenu sur une année marquée par une crise de l’eau potable et sur les projets à venir pour 2023. Questionné sur la hausse du taux de criminalité dans certains secteurs de la ville, le premier magistrat a mentionné que ce sont « les logements à prix modiques qui attirent les vendeurs de drogue » et que la solution passe par la revitalisation.