Investissement de 350 000 $ à la Pépinière Boréalis pour l’agrandissement de son bâtiment

La Pépinière Boréalis, à Jonquière, vient de réaliser un agrandissement de ses installations, à l’intérieur d’un projet total de près de 350 000 $. Cet investissement visait à rendre le travail de l’équipe en place plus efficace, plus fonctionnel.

Les travaux ont consisté à ajouter un espace de réception et un bureau administratif ainsi qu’à agrandir la boutique et la salle d'empotage.

Ça permet aussi d’accéder à la serre directement par le bâtiment. C’est quand même quelque chose de plus intéressant. Avant, les gens devaient sortir à l’extérieur pour accéder à nos serres au printemps. Maintenant, dès le mois d’avril ou de mai, quand on va commencer la production, ils vont pouvoir accéder à la serre directement à partir du bâtiment , explique le propriétaire de Pépinière Boréalis, Mathieu Ouellette.

La Pépinière Boréalis à Saguenay va investir 340 000$ dans l'agrandissement de son bâtiment. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La production en serre

En 2020, au plus fort de la pandémie, Mathieu Ouellette avait investi dans la construction d’une serre avec des systèmes de chauffage et d’irrigation pour y produire des courgettes afin de fournir des clients de la région. Aujourd’hui, le projet a quelque peu changé puisque la production de plantes vivaces prend plus de place.

On s’en sert pour faire autre chose. Il y a des projets chaque année. On a fait ça pendant deux ans les zucchinis. Peut-être qu’on va le refaire avec d'autres choses. On travaille là-dessus. Mais on aime bien ça faire des légumes, entretemps, durant la pause du centre jardin , indique M. Ouellette.

L'intérieur de la PME avec son inventaire. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

À lire aussi : Un projet ambitieux à la pépinière Borealis

Une clientèle plus jeune

L’entrepreneur souligne que les années de pandémie ont été excellentes au niveau des ventes. Depuis, la croissance est moins marquée, mais il y aurait une certaine stabilité au niveau de la nouvelle clientèle.

La génération plus jeune, on dirait vraiment que c'est celle qui a découvert les potagers, qui a découvert les plantes, que peut-être en restant confiné à la maison que c'est plaisant d'avoir des plantes autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est vraiment resté. Je pense qu'on a est allé chercher une génération qu'on aurait peut-être manqué au niveau du jardinage. Ça nous permet vraiment de construire notre entreprise avec ça , précise-t-il.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson