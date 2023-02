Les nouvelles normes nationales pour les foyers de longue durée saluées au Manitoba

Plus de 175 pages de rapports de normes ont été publiées par deux organismes mandatés par le gouvernement fédéral. Un comité de 32 membres a entendu près de 18 000 personnes, y compris des employés des foyers, des bénéficiaires et leurs proches.

Pour la présidente du conseil d'administration de l'Association des résidences pour personnes âgées du Manitoba, Joyce Kristjansson, qui est aussi l'une des auteures du rapport, les recommandations les plus difficiles à mettre en place seront le changement de culture et le respect des aînés.

Pendant la pandémie, nous avons pris des décisions pour les gens. Nous avons décidé de les protéger, de les séparer de leurs proches. Maintenant, quand j'y pense, je me rends compte à quel point c'était paternaliste de notre part , dit-elle

Pour Mme Kristjansson, qui est aussi la directrice d'une maison de soins de longue durée, il faudra impliquer davantage les bénéficiaires et leurs proches dans les choix qui sont pris quant à leur santé. Elle croit que les foyers de soins de longue durée ont trop longtemps été gérés comme des entrepôts.

Porter attention

Les nouvelles normes nationales ne sont pas obligatoires, mais pour la directrice générale d'Actionmarguerite, Micheline Saint-Hilaire, la publication des nouvelles normes est un grand pas vers l’avant.

Le fait qu’on a juste porté attention aux soins de longue durée est en soi une réussite. Une norme, ça décrit les éléments nécessaires pour que l'on puisse offrir des services de qualité empreints de compassion dans les établissements de longue durée , souligne-t-elle.

Actionmarguerite a participé aux consultations menées par Ottawa.

On a pu baser notre plan stratégique sur les données préliminaires de cette norme. On s'est donné comme objectif de soutenir une main d'œuvre forte, heureuse et en santé. Ça nous donne une carte de route pour aller vers l'amélioration continue des soins de longue durée , se réjouit-elle.

La ministre fédérale des Aînés, Kamal Khera, indique que le gouvernement travaille à l'élaboration de la Loi sur la sécurité des soins de longue durée, mais que les législateurs n’en sont qu'à l'étape préliminaire.

