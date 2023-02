Police de Saguenay : un édifice loué pour désengorger le quartier général à Arvida

À cet effet, Saguenay a autorisé la signature d'un bail qui commencera au printemps. La résolution a été adoptée par le comité exécutif à la mi-décembre. Toutefois, une modification au zonage doit auparavant être entérinée avant la signature.

L’édifice est situé à l'intersection des rues Powell et Deschênes. Il était autrefois occupé par la firme de génie-conseil WSP.

Les besoins d'espace au quartier général ne datent vraiment pas d'hier. Les besoins sont grandissants et ils ne sont pas allés en diminuant récemment , a d’abord indiqué le conseiller municipal Kevin Armstrong, président de la Commission de la sécurité publique.

L'agrandissement de l'espace de travail pour le personnel du service de la sécurité publique est nécessaire en raison d'embauches supplémentaires liées à de nouveaux types d'intervention de la part des policiers.

On pense entre autres à tout ce qui est des ressources dédiées aux personnes en situation d'itinérance, la violence conjugale, les violences sexuelles, au niveau de la prévention des interventions. On a aussi toujours plus de responsabilités qui sont mises sur les épaules du service de police. Je pense entre autres, aux visiocomparutions. Donc, ça devenait essentiel de pouvoir disposer de nouveaux locaux , a-t-il poursuivi.

Avec les informations de Mélyssa Gagnon et Catherine Paradis