Un collectif demande à nouveau un accès aux services de sages-femmes pour tout le Québec

Ces regroupements revendiquent que les régions du Québec aient un accès égal à ce service.

Les collectifs Accès sage-femme Baie-des-Chaleurs et Côte-de-Gaspé, Naître à la mère des Îles-de-la-Madeleine et le Comité de parents de la Maison des naissances Colette-Julien de Mont-Joli s'unissent sur ce sujet avec Objectif Sages-Femmes de l'Abitibi-Témiscamingue et À la Source Sept-Îles et Port-Cartier.

On est plusieurs régions, dans les derniers mois, qui ont présenté des projets au ministère. Ça fait qu’il y a une dynamique , explique Caroline Hamelin, porte-parole du Collectif Accès Sage-Femme Baie-des-Chaleurs.

« En région, on veut avoir les mêmes soins qu’ailleurs. C’est une question d’équité. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du Collectif Accès Sage-Femme Baie-des-Chaleurs

Caroline Hamelin est nouvellement porte-parole du collectif Accès Sage-Femme Baie-des-Chaleurs, fondé il y a 14 ans par des citoyens. Photo : Gracieuseté de Caroline Hamelin

Le collectif souhaite que le ministre reconnaisse son rôle dans le développement et le financement de ce type service.

Cette demande inclut la mise en place de lieux de naissance en dehors des centres hospitaliers et l’autonomie des communautés à définir elles-mêmes leurs besoins.

Si on avait ces lieux de naissance, à terme, il y aurait des économies qui seraient réalisées , soutient Caroline Hamelin. C’est dans la même lignée que les soins à domicile.

Caroline Hamelin précise que l'organisme féministe national de défense collective des droits des femmes et des personnes enceintes, le Groupe MAMAN soutient le collectif dans cette demande.

Le collectif avait déjà demandé une rencontre avec le ministre Dubé en 2022.

Avec les informations de Véronique St-Onge