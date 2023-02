Moins de projets d’hydrogène vert, dit Fitzgibbon : des entreprises gardent confiance

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a affirmé mardi que la majorité des projets d'hydrogène vert au Québec ne pourront pas être réalisés. Des entreprises, qui veulent produire ce carburant dans la province, ne se découragent pas de ses déclarations et ont bon espoir que leur projet ira de l’avant.

Le ministre Fitzgibbon a fait cette déclaration alors qu’il réagissait au mémoire d'Hydro-Québec.

Dévoilé par Radio-Canada lundi , mais rendu public mardi matin lors d'une commission parlementaire, le document révèle que la liste des demandes d'alimentation pour d'éventuels grands projets d'entreprises représenterait une puissance totale de 23 000 mégawatts (MW) s'ils allaient tous de l'avant, hypothétiquement. Cela équivaut à 13 fois le complexe de la Romaine.

« On ne peut pas en faire de l’hydrogène, on n’a pas d’électricité [...] On va en faire un peu quand même. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Énergie et de l'Économie

Cette déclaration survient quelques mois après que son gouvernement a lancé un appel d'offres à l'été 2022 pour recueillir les projets de production d'hydrogène vert.

Quelques heures plus tard, par courriel, Québec a précisé que la demande de 9000 MW de projet d’hydrogène est techniquement impossible à livrer .

Le gouvernement précise que certains projets pourront être réalisés pour un usage local afin de décarbonater certains procédés industriels et le transport lourd.

Des entreprises ne se sentent pas menacées

Malgré la déclaration ciblée du ministre Fitzgibbon, des entreprises qui veulent s'installer notamment à Sept-Îles, Baie-Comeau et Sorel-Tracy gardent le cap.

L'entreprise allemande Hy2gen, qui souhaite construire un site de production d’hydrogène à Baie-Comeau, considère que Québec n’a pas fermé la porte à son projet.

Le président-directeur général (PDG) d’Hy2gen, Cyril Dufau-Sansot, souhaite en savoir plus au sujet de cette déclaration, notamment sur les types d’usages et les écosystèmes qui pourraient être concernés. Hy2gen va échanger avec Québec pour mieux comprendre cette déclaration ministérielle , déclare-t-il dans un courriel.

Le port de Baie-Comeau pourrait servir de station de recharge pour les navires qui carbureront en énergie verte et non au pétrole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

De son côté, l'entreprise Charbone souhaite elle aussi produire de l’hydrogène à Baie-Comeau, en plus de Sorel-Tracy.

Ni notre projet de Sorel-Tracy ni celui de Baie-Comeau ne sont, selon nous, remis en cause [par la déclaration du ministre], lance le président et chef de la direction de Charbone, Dave Gagnon.

Il considère que la décision de Pierre Fitzgibbon est responsable.

Dave Gagnon se dit reconnaissant que Québec laisse tout de même de la place aux projets d'hydrogène vert au sein du prochain bloc énergétique de la province.

L'hydrogène vert est obtenu grâce à l'électrolyse de l'eau. Les usages de l'hydrogène sont diversifiés. Il pourrait, à terme, servir à la transformation de l’acier, ou encore à remplacer les énergies fossiles dans le secteur des transports. Photo : Radio-Canada

Le ministre Fitzgibbon a fait ces déclarations en marge d'une commission parlementaire sur le projet de loi 2, visant à plafonner l'indexation des tarifs sur la distribution d'électricité.

Dave Gagnon estime que les entreprises québécoises pourraient être avantagées.

« Avant d'aller faire des exportations à l'étranger, je pense qu'on a déjà beaucoup de travail à faire ici, au Québec. » — Une citation de Dave Gagnon, président et chef de la direction de Charbone

L’entreprise Teal Chimie et Énergie, qui souhaite construire un complexe de production d'hydrogène et d'ammoniac verts dans la zone industrialo-portuaire de Pointe-Noire, à Sept-Îles, n’entend pas changer de stratégie pour assurer la réalisation de son projet.

Je pense que tout est dans la continuité des relations avec le gouvernement. On veut continuer de tenir le même discours. Sept-Îles est le meilleur endroit au Québec pour faire un projet d'hydrogène vert, c’est indéniable. On demeure très positif par rapport à ce lieu stratégique , indique le président de l'entreprise Teal Chimie et Énergie, Jonathan Martel.

Jonathan Martel est président et fondateur de Teal, Chimie et Énergie. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté de Jonathan Martel

Autant Charbone que Teal Chimie et Énergie ont confiance que le gouvernement privilégiera les entreprises qui contribueront à décarboner le Québec plutôt que celles qui comptent exporter leur produit.