La fermeture des montagnes russes du West Edmonton Mall fait des mécontents

Le plus grand centre commercial de l'Amérique du Nord annonce le retrait de ses montagnes russes Mindbender après environ 40 ans d'activité.

Dans un communiqué, Lori Bethel, la vice-présidente des parcs et des attractions du centre commercial, dit être consciente que le Mindbender à trois boucles manquera aux utilisateurs. Elle tente cependant de les rassurer.

« Nous travaillons sur de nouveaux plans révolutionnaires pour des sensations fortes en famille qui plongeront nos clients dans une expérience hors du commun. » — Une citation de Lori Bethel, vice-présidente des parcs et des attractions du West Edmonton Mall

Depuis son ouverture en 1985, les montagnes russes faisaient partie intégrante du parc d'attractions Galaxyland.

Une décision qui fait des mécontents

Matthew Dutczak, historien autoproclamé du centre commercial et créateur de la chaîne YouTube Best Edmonton Mall se dit choqué d'apprendre cette fermeture définitive.

« Je n'ai jamais imaginé, un seul instant, qu'ils allaient le fermer. » — Une citation de Matthew Dutczak, créateur de la chaîne YouTube Best Edmonton Mall

D'un point de vue touristique, les montagnes russes constituaient l'une des attractions les plus emblématiques du centre commercial, juste après le bateau pirate et le parc aquatique couvert, selon M. Dutczak. Elles figuraient sur la majorité des photos touristiques de la ville d’Edmonton et même de la province de l'Alberta, a-t-il ajouté.

Les montagnes russes étaient la préférée des amateurs de ces circuits comme Andrew Cunningham de San Francisco, qui a été sur 717 montagnes russes à travers le monde. M. Cunningham a déclaré en entrevue à CBC que le Mindbender était populaire auprès des amateurs en raison de son intensité.

Il a un temps de descente très long et il est à forte sensation , a-t-il déclaré.

Accident mortel en 1986

Cependant, le 14 juin 1986, le dernier wagon du Mindbender a déraillé à environ 100 kilomètres à l'heure.

Trois passagers éjectés ont été tués et un quatrième a été grièvement blessé. Dix-neuf autres passagers ont été traités pour des blessures mineures.

Le Mindbender a été fermé pendant plus d'un an et a fait l'objet de modifications de sécurité.

Avec les informations de Stacey Brotzel et Emily Fitzpatrick