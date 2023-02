Assurance-emploi : des délais qui s’éternisent pour les demandes de prestations

Avant même que son contrat dans le domaine touristique ne prenne fin, le 15 octobre dernier, Sylvie April s’était mise à la recherche d’un nouvel emploi pour éviter de se retrouver sans travail. Après des démarches infructueuses, elle s’est tournée vers Service Canada pour déposer, en bonne et due forme, une demande d’assurance-emploi.

En tant que personne qui contribue à ce fonds, je me dis : c’est en cas de besoins extrêmes. Et là, ce sont des besoins extrêmes que d’avoir une assurance-emploi pour combler cette période , explique cette quinquagénaire.

Toutefois, en date du 1er février, 75 jours ouvrables se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande et elle n’a toujours pas reçu son premier versement.

« Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. » — Une citation de Sylvie April, demandeuse de prestations d’assurance-emploi

Sylvie April attend toujours un premier versement 75 jours après avoir déposé sa demande. Photo : Radio-Canada / Valérie-Micaela Bain

Du déjà-vu avec les passeports

Cette situation n’est pas sans rappeler le désordre qui régnait à Service Canada l’an dernier pour obtenir un passeport.

À l’époque, le manque d’employés pour traiter les demandes de renouvellement de passeport ainsi que le nombre élevé de ces demandes avaient mené Service Canada à recommander aux voyageurs de prévoir de 40 à 50 jours avant de recevoir leur précieux document. Le délai normal de traitement est de 10 jours.

Un cas qui n’est pas unique

Du début avril à la fin décembre, Service Canada a reçu 2 266 341 demandes de prestations d’assurance-emploi. Les fonctionnaires en ont traité 76,7 % dans le délai normal de 28 jours.

Cependant, 280 000 des 483 000 requêtes traitées au-delà des délais réglementaires ont nécessité un délai supérieur à 50 jours.

Le ministère précise que cela inclut les demandes pour lesquelles il manque des renseignements ainsi que les dossiers qui requièrent une enquête poussée.

Sylvie April a multiplié les appels auprès de Service Canada. L’attente au bout du fil peut dépasser une heure à chaque occasion. Lorsqu’elle réussit à parler à quelqu'un, elle doit chaque fois expliquer son dossier d'un bout à l'autre.

Là, on me dit : "Il faut être patient, il faut absolument être patient. Sachez que votre dossier a tout simplement été mis de côté, car il demande une vérification. Un enquêteur vous rappellera en temps et lieu. Il y a plusieurs dossiers." C’est du violon , affirme Mme April.

Marasme à Service Canada

Le Conseil national des chômeurs et des chômeuses constate que les délais ne cessent de s’allonger depuis un an. Pierre Céré, porte-parole de cet organisme, donne l’exemple d’un père de famille de cinq enfants qui a attendu six mois avant d’obtenir son premier versement.

Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses Photo : Radio-Canada / Valérie-Micaela Bain

Autrefois, des dossiers mis à l’étude étaient approuvés dans les délais normaux. Aujourd’hui, ils s’empilent, selon Pierre Céré.

« Bien sûr que ça doit être étudié, mais pas dans ces délais anormaux qu’on connaît actuellement. Moi, je ferme des dossiers en ce moment qui ont deux ou trois mois d’ancienneté. Ce n’est pas normal. Je n'ai jamais vu ça. » — Une citation de Pierre Céré, porte-parole du Conseil national des chômeurs et des chômeuses

Sylvie April s’est finalement trouvé un nouvel emploi, mais elle continue de réclamer du soutien financier pour ses semaines de chômage. Dans mon budget, il me manque un revenu de plus ou moins six semaines , précise-t-elle.

Des commentaires qui font sourciller

Des chômeurs déplorent aussi que les réponses des agents de Service Canada varient d’un appel à l’autre. À cela s’ajoutent des remarques qu’ils jugent inappropriées quand ils font part de leur exaspération.

On me sort une fois sur deux qu’il y a des banques alimentaires , raconte Sylvie April.

Pierre Céré évoque le cas d’une chômeuse à qui on a dit : Madame, vous avez un mari, il peut vous faire vivre , ou encore : Qu’est-ce que vous avez fait avec votre argent? Vous gagniez un bon salaire!

Plus d’employés à Service Canada pour traiter les demandes

La ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, reconnaît que ces délais n’ont pas lieu d’être.

Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social Photo : Radio-Canada / Valérie-Micaela Bain

Le manque d’employés pour traiter les demandes d’assurance-emploi expliquerait les délais hors norme, selon la ministre responsable de Service Canada.

Mme Gould assure que tout devrait rentrer dans l’ordre grâce à des sommes supplémentaires annoncées lors de la mise à jour économique de l’automne.

« Nous avons embauché des gens. Ils sont en formation justement pour assurer que chaque personne qui a besoin de l’assurance-emploi la reçoive dans un délai normal acceptable. » — Une citation de Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Entre-temps, l’attente se poursuit pour Sylvie April et pour des milliers d’autres Canadiens.