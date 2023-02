Avenir du Titan à Bathurst : un comité de sauvegarde prône l’approche communautaire

Le comité de sauvegarde du Titan d’Acadie-Bathurst a tenu à rassurer les partisans devant les rumeurs persistantes de vente à l’homme d’affaires Steve Leal. Ces mêmes rumeurs laissent entendre qu’il amènerait le club dans la grande région de Montréal.

Jacques Ouellet, du comité de sauvegarde du Titan d'Acadie-Bathurst. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

La ligue ne veut pas [de déménagement] parce que, par le passé, il y avait beaucoup de gens qui achetaient des équipes et, deux ou trois ans après, ils les déménageaient. Elle ne veut plus faire ça , a confié le président du comité, Jacques Ouellet.

La LHJMQ désapprouve tout déménagement

Par courriel, la LHJMQ confirme en effet qu’elle n'approuverait pas la vente de l'équipe si l'acheteur avait l'intention de la déplacer à l'extérieur de Bathurst. La ligue ajoute que tout projet de déménagement doit déclencher une option d'achat au niveau local.

Le centre de la patinoire du Centre régional K.-C.-Irving de Bathurst arbore le logo du Titan. Photo : Radio-Canada / Mario Landry

Le comité de sauvegarde du Titan d’Acadie-Bathurst affirme que le commissaire Gilles Courteau a refusé la vente de 60 % des actions de la franchise avec une clause autorisant un déménagement éventuel de l'équipe.

Le comité de sauvegarde prend la balle au bond et propose une approche communautaire au niveau des opérations qui ressemblerait à celle des Rangers de Kitchener, en Ontario. Le conseil d'administration de cette équipe est composé de 39 personnes élues chaque année par les détenteurs d’abonnements de saison qui agissent en tant que fiduciaires.

« Il y a cinq équipes dans le junior majeur à travers le Canada qui font ce qu’on veut faire. Ce n’est pas du nouveau. Elles le font de façon différente, mais on peut le faire. » — Une citation de Jacques Ouellet, du comité de sauvegarde du Titan d'Acadie-Bathurst

De l’intérêt dans la communauté

Selon Jacques Ouellet, plusieurs se sont déjà montrés intéressés dans un projet d’appartenance communautaire de l’équipe. Des gens d’affaires et des citoyens ont signifié de l’intérêt à participer dans cette formule.

Les gens dans la communauté sont prêts à investir. On nous dit qu’on ne peut pas investir 25 000 $ et 100 000 $, mais une petite et moyenne entreprise peut investir un 5000 $ ou un 2000 $. On est prêt à travailler. On est allés chercher des comptables, des fiscalistes, des avocats qui sont prêts à nous aider pour que ce soit légal ce que l’on veut faire , poursuit Jacques Ouellet.

Gilles Cormier, chef de direction du Titan d'Acadie-Bathurst, est heureux de voir les partisans en plus grand nombre cette saison. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Du côté du Titan d’Acadie-Bathurst, on semble avoir contré les effets de la vague de rumeurs et de mauvaises nouvelles.

Les partisans continuent d’être au rendez-vous malgré tout.

Si on regarde le premier mois d’opération, lorsque l’on a commencé, on était un peu inquiets. Mais je dois avouer que mois après mois, nos assistances grimpent tout le temps. Ça fait qu’on est dans la bonne direction , explique Gilles Cormier, chef de la direction de l’équipe.

Un parcours qui se poursuivra assurément dans le nord-est du Nouveau-Brunswick si le travail du comité de sauvegarde arrive à ses fins.

D’après le reportage de Mario Mercier