Le Conseil scolaire de Vancouver approuve des cours de filipino

Le filipino et l’anglais sont les langues officielles des Philippines. Selon le VSB , le cours de langue sera accessible pour tous les élèves de la Colombie-Britannique. Il a pour but d’introduire les jeunes au filipino, tout en explorant l’histoire des Philippines, ses traditions et sa culture.

La présidente du National Filipino Canadian Cultural Centre et professeure à l’Université de la Colombie-Britannique, Leonora Angeles, estime que c’est une bonne nouvelle, puisque la communauté philippine a fait des demandes similaires depuis les années 1990.

Leonora Angeles dit qu'en raison du poids démographique des Philippins en Colombie-Britannique, il devrait y avoir plus de cours en lien avec les Philippines dans le curriculum scolaire. Photo : CBC / Maggie MacPherson

Selon l’organisme, près d’un million de Canadiens sont d’origine philippine. Selon les données sur le recensement de la population en 2021 de Statistique Canada, près de 83 000 Britanno-Colombiens parlent le filipino et environ 174 280 Philippins habitent la Colombie-Britannique.

Leonora Angeles espère que ce cours sera également offert aux jeunes des écoles primaires.

Avec les informations de Liam Britten