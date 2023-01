La GRC enquête sur une bagarre impliquant des joueurs de soccer de Dieppe et Saint-Jean

La GRC enquête sur une bagarre impliquant les équipes de soccer de Dieppe et de Saint-Jean à l’issue d’une rencontre qui s’est déroulée dimanche au Sport Dome de Moncton. Un jeune de 15 ans a été grièvement blessé.

D’après plusieurs témoignages recueillis, une bagarre a éclaté à l’issue de la partie. Trois jeunes auraient frappé un joueur de Dieppe sur le stationnement à l’extérieur du Sport Dome. Il a été gravement blessé au visage.

La GRC a été appelée sur les lieux dimanche vers 16 h. Une enquête a depuis été ouverte pour agression.

Selon les présidents des deux clubs, la rencontre précédent l’altercation était tendue. De ce que je sais, ça a été un match âprement disputé. Cela a peut-être attisé des frustrations des joueurs et des parents , estime Guy Verma, président du club de soccer de Saint-Jean.

Taha Maaroous, président du club de soccer de Dieppe déplore l'incident. Photo : Radio-Canada

Taha Maarous, président du club de soccer de Dieppe qui a assisté à une partie de la rencontre, va dans le même sens. Si j'étais un arbitre, j'aurais probablement arrêté le match avant pour juste rappeler aux jeunes là pourquoi qu'on joue.

Un incident « répugnant »

Les deux présidents expliquent collaborer à l’enquête et déplorent l’incident.

On accepte aucunement tout acte de violence que ce soit envers un joueur, un arbitre, un parent… Ce qui s’est passé dimanche, on n’a jamais vu ça auparavant , souligne Taha Maarous.

Guy Verma estime que c’est répugnant. [...] Mon directeur technique est sous le choc. Il m’en a parlé mais lui-même il se disait qu'il ne pensait jamais vivre quelque chose comme ça.

Éduquer jeunes, entraîneurs et parents

Le comité indépendant de discipline de Soccer NB a aussi été chargé d’évaluer l’incident.

Younès Bouida, directeur général de Soccer NB pense que la prévention de tels incidents passe par l’éducation et la sensibilisation des joueurs, des parents, des entraîneurs et des arbitres.

Younes Bouida, directeur général et technique de Soccer NB Photo : CBC

C’est un événement qu’on peut prévenir. Ça passe par l’éducation des membres. On travaille conjointement avec nos clubs. C’est nos clubs qui encadrent les parents, les joueurs et les entraîneurs. Nous on offre les outils, comme le cours Respect dans le sport, obligatoire pour tous les entraîneurs du volet compétitif. Il faut accélérer la cadence pour que tout le moins soit sensibilisé , estime M. Bouida.

Avec des informations de Frédéric Cammarano