Quoi faire à Ottawa et Gatineau pour célébrer le Mois de l’histoire des Noirs?

Du côté de Gatineau

Elage Diouf au Cabaret La Basoche

10 février, à 20 h

L'artiste Elage Diouf sera de passage à Gatineau pour présenter les titres de son album Wutiko paru en 2021.

À voix haute : lecture publique de Kalula Kalambay à la bibliothèque du pavillon Alexandre-Taché (UQO)

21 février, de 11 h 30 à 12 h 30

Originaire de la République démocratique du Congo, l'auteur et spécialiste en santé publique, Kalula Kalambay plongera les participants dans son univers littéraire. Il partagera des extraits de son recueil de nouvelles Saveurs des tropiques et de ses recueils de poèmes Apatride, Tendre Afrique et Femme racine.

Baldwin, Styron et moi à la salle Jean-Despréz (Maison du citoyen)

24 février, à 20 h

Les interprètes Elkahna Talbi, Jean-René Moisan et Rodney St-Eloi ainsi que le musicien Charles Papasoff adapteront sur scène le livre Baldwin, Styron et moi de Mélikah Abdelmoumen. Abordant des thèmes comme l’appropriation culturelle, la diversité et l’affranchissement des frontières, le spectacle est une coproduction du Festival International de la Littérature (FIL) et du Théâtre de Quat’Sous.

Ciné-échange avec Ayana O'Shun à l'auditorium du pavillon Lucien-Brault (UQO)

28 février, de 16 h à 18 h

La projection du documentaire Le mythe de la femme noire de la réalisatrice et comédienne Ayana O’Shun sera suivie d’une discussion sur les représentations et les stéréotypes des femmes noires dans la société.

Soirée open mic au bar Le Tonik (UQO)

28 février, 20 h à 22 h

Le magazine Négritude organise un événement « micro ouvert » destiné aux personnes souhaitant partager un poème, un slam, une chanson ou un spectacle de stand up pour offrir une plateforme d’expression artistique sans complexe.

Du côté d’Ottawa

Cabaret Noir au Centre National des Arts

Du 2 au 4 février

Décrit comme un Happening et plaidoyer interdisciplinaire , le Cabaret Noir est une mise en scène de la chorégraphe Mélanie Demers inspirée d’œuvres, d’artefacts et de stéréotypes ayant façonné son identité.

Discussion virtuelle sur l'histoire du 2e Bataillon de construction

9 février, de 19 h à 20 h 30

Au-delà des excuses : l’avenir de l’histoire militaire des personnes noires au Canada est une rencontre virtuelle pour discuter de l'héritage des militaires noirs qui ont servi dans le 2e Bataillon de construction, créé en 1916. L'événement est présenté en anglais, avec une interprétation simultanée en français.

Soirée d'excellence de la communauté Queer et Noire au Musée des beaux-arts du Canada

10 février, de 19 h à 22 h

Animée par l'artiste BLK PRL, la soirée en est à sa deuxième édition. Witch Prophet, Omari B. Johnson, Viva Van Diva, Aimee Yonce Shenell et Jillian Christmas se partageront la scène, en plus de la présence des vedettes de la série Canada’s Drag Race, Kendall Gender et Kiara.

Une communauté à la guerre au Musée canadien de la guerre

Jusqu'au 19 mars

L'exposition Une communauté à la guerre retrace le parcours de 22 personnes noires de la région du Niagara et du sud-ouest de l’Ontario ayant porté l’uniforme du Canada.