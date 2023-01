Le Centre Mamik à Alma reçoit 42 places pour son futur CPE

Ainsi, les enfants pourront fréquenter un service de garde à l'image de leur culture.

Ces places subventionnées font partie des 1000 places annoncées en 2021 par Québec pour les communautés autochtones.

Le CPE pourrait voir le jour dans une bâtisse située à l'arrière du centre si celle-ci est jugée sécuritaire. Dans le cas contraire, l'organisme compte reconstruire sur place. Les besoins étaient particulièrement criants à Alma.

Ce sont de jeunes familles qui viennent étudier au Collège d’Alma et qui ont des enfants. Souvent, [ces enfants] sont obligés de manquer des cours parce qu’ils n’ont pas de place. C’est plus difficile pour eux d’avoir des places dans des CPE non Premières Nations parce que [lorsqu'ils] retournent dans leur communauté durant l’été, ils perdent leur place , a expliqué la chargée de projet, Lise Savard.

Actuellement, il n'y a aucun service de garde autochtone à Alma. Il y a toutefois un service de répit pour aider les parents. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En attendant, l'organisme se dit prêt à offrir 20 places dans un local qu'elle loue déjà et qui fait office de service de répit gardiennage pour les parents. Le CPE deviendra une façon pour l'organisme de mieux atteindre les Autochtones qui vivent en milieu urbain et d'offrir ses services tant aux parents qu'aux enfants.

On veut offrir dans un premier temps la meilleure des chances à cette génération de pouvoir grandir au même titre que les autres enfants avec toutes les chances d’être accompagnés et d’avoir toutes les possibilités [en matière] de services , a mentionné Mélanie Boivin, directrice générale des centres Mamik de la région.

Celui de Saguenay, qui héberge déjà un CPE , a aussi reçu un financement de 170 000 $ de Québec. Cette somme lui permettra de continuer à offrir des services d'accompagnement aux familles.

Avec les informations de Mélissa Paradis