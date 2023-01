Sainte-Marguerite-Marie inaugure son jumelé

La municipalité matapédienne de 183 personnes a agi en tant que promoteur de ce projet domiciliaire.

L’immeuble, qui compte deux appartements de quatre pièces et demie, a été construit sur un terrain municipal. Le coût du projet s'élève à 469 000 $.

Sainte-Marguerite-Marie assume 84 % de la facture, à même son budget.

La Caisse populaire Vallée de La Matapédia et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont aussi versé respectivement 25 000 $ et 50 000 $.

Depuis l’adoption du projet de loi 49 en novembre 2021, les Municipalités peuvent favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles .

La ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, a qualifié le projet de solution innovante .

L'entretien du bâtiment et la gestion administrative des deux logements seront assurés par les employés municipaux.

Le bâtiment abrite deux appartements destinés à des aînés autonomes. Photo : Photo fournie par la MRC de La Matapédia

Retenir les aînés à Sainte-Marguerite-Marie

La mairesse de Sainte-Marguerite-Marie explique que le duplex permettra de garder les aînés sur le territoire en leur offrant des logements adaptés.

Ce sont pour les aînées qui souhaitent quitter leur maison, mais qui ne veulent pas quitter la municipalité , précise Marlène Landry. De passer d’une grande maison à un appartement, ça faisait leur bonheur. La demande était là.

Les logements sont disponibles dès maintenant et la sélection des locataires se fera dans les prochains jours.

La mairesse croit que les maisons qui seront laissées vacantes par les aînés pourraient permettre d’attirer de nouvelles familles dans sa municipalité.

Avec les informations de Roxanne Langlois