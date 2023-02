Les mesures de sécurité difficiles à appliquer au palais de justice de Mont-Joli

Il va même plus loin en affirmant qu'il s'agit d'un des pires palais satellites au Québec.

On n'a pas de puits de déchargement pour les constables spéciaux , explique le président du syndicat. Ce puits est destiné à tous les agents qui ont une arme. Il leur permet de charger ou décharger leur arme en début ou fin de service pour éviter une balle perdue. Frank Perales affirme qu'un puits de déchargement ne coûte pas une fortune et qu'il permet de contribuer à la sécurité des constables et également au public.

« La sécurité a un coût, mais l'insécurité coûte beaucoup plus cher à la société. » — Une citation de Frank Perales, président du syndicat des constables du Québec

Franck Perales, président du Syndicat des constables spéciaux du Québec Photo : CBC/Kristy Nease

L'absence d'ascenseur est également un problème. C'est un monte-charge qui permet aux constables d'escorter les détenus jusqu'aux cellules qui se trouvent dans les sous-sols du bâtiment, selon Frank Perales. Mais pour ce faire, les agents sont obligés de passer par les corridors où se trouve le public pour faire circuler les détenus. On va un peu à l'encontre des normes établies et des règles de l'art. On fait un peu l'inverse de ce pour quoi on a été formé ajoute le président du syndicat.

Interpellé à ce sujet, le maire de Mont-Joli, Martin Soucy confirme que la sécurité n'a pas de prix. Il rappelle que ce dossier est connu depuis 2018. Il était question à ce moment-là de travaux de modernisation du palais de justice d'un montant de 250 000 $.

Actuellement, Martin Soucy estime qu'il faudrait non plus rénover, mais reconstruire un nouveau palais de justice. La superficie serait doublée pour atteindre 743 mètres carrés (8000 pieds carrés) et coûterait près de 8 millions de dollars.

Le maire a rencontré le 30 janvier la ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Maïté Blanchette Vézina. Il affaire qu'elle lui a assuré qu'elle étudiait le dossier. Les travaux d'amélioration au point de service de Mont-Joli sont un enjeu important pour la région. [...] Les travaux sont toujours prévus et la Société québécoise des Infrastructures poursuit son travail et suit le dossier de près avec les acteurs concernés du dossier , a répondu par courriel la ministre aux questions de Radio-Canada.

Avec les informations de Sophie Martin.