Notre personnalité peut-elle être définie par notre date et notre mois de naissance? En 1966, l’émission Le sel de la semaine réunissait des individus nés sous le même signe astrologique afin de mesurer leurs points en commun. Tirés de nos archives, voici quatre de ces entretiens liés à un signe d’air, de feu, d’eau et de terre.

Diffusée de 1965 à 1970, l’émission hebdomadaire Le sel de la semaine avait pour mandat de traiter l’actualité différemment. Bien connu pour ses grands talents de vulgarisateur scientifique, l’animateur Fernand Seguin y recevait chaque semaine une personnalité de premier plan dans le cadre d’une grande entrevue.

À cet entretien-signature s’ajoutaient des reportages et chroniques qui abordaient des sujets dans l’air du temps. Il semble ainsi qu’en 1966, l’astrologie suscitait l’engouement dans la société canadienne. Tout au long de l’année, une série d’entretiens baignait dans cet art divinatoire en mettant en relief les caractéristiques communes d'individus nés sous le même signe astrologique.

Un signe d’air : Verseau

Des natifs du signe du Verseau tentent de se décrire afin de établir la justesse des caractéristiques de leur signe astrologique.

Je ne me considère pas du tout volontaire , témoigne une native du signe du Verseau à l’émission Le sel de la semaine du 15 février 1966. Quand j'ai le goût de faire quelque chose, je le fais, mais je ne m'oblige pas à faire quelque chose.

Les trois autres Verseaux interrogés pour cette émission semblent partager ce trait de caractère, en plus d’une certaine nervosité et un manque d’enthousiasme.

C'est plutôt à l'intérieur que ça bouge , confie une autre femme Verseau qui dit préférer régler elle-même ses problèmes à la place de demander conseil. Les Verseaux peuvent avoir du mal à se faire des amis, car ils sont assez exigeants et cherchent la sincérité avant tout, confirment les autres natifs de ce signe astrologique.

L'avenir, je n'y pense pas , conclut l’un d’entre eux, laissant entendre que les Verseaux vivent bien ancrés dans le présent.

Un signe de feu : Sagittaire

Des natifs du signe du Sagittaire tentent de se décrire afin de établir la justesse des caractéristiques de leur signe astrologique.

Les quatre natifs du Sagittaire rassemblés pour l’émission Le sel de la semaine du 21 décembre 1966 révèlent tous avoir été des enfants particulièrement turbulents qui nécessitaient beaucoup d’encadrement. En vieillissant, ils peuvent être très réservés à la maison, mais joviaux et frivoles dans le cadre de leur travail.

En amitié, les Sagittaires interrogés affirment avoir de la facilité à se faire des amis qui viennent d’ailleurs souvent à eux. Ils sont aussi portés à rendre service et à aider quiconque se trouve sur leur chemin. Je vais donner de mon temps, tant qu'il sera possible d'en donner. Je ne regarde pas à ça , confirme l’un d’eux.

Les Sagittaires rêvent habituellement de voyage, mais encore faut-il en avoir les moyens, expriment-ils à l’interviewer. Quant à savoir si les natifs de ce signe sont des lève-tôt ou des lève-tard, il n’y a pas unanimité autour de la table…

Un signe d’eau : Poisson

Deux natifs du signe du Poisson tentent de se décrire afin de établir la justesse des caractéristiques de leur signe astrologique.

Bien que de nature plutôt timide, ces deux natifs du Poisson acceptent de témoigner à l’émission Le sel de la semaine du 8 mars 1966.

Les deux Poissons interrogés se disent particulièrement heureux en groupe et toujours prêts à aider. La solitude me fait peur , confie même l’un d’eux.

Se décrivant comme prompts et impatients, ils peuvent paraître impulsifs ou instables. À la moindre petite chose, je peux tourner sens contraire , témoigne l’un d’eux qui affirme fort heureusement ne pas être rancunier.

La stabilité, ces Poissons semblent la trouver dans leur conservatisme. J’aime les choses bien faites , affirme un des deux natifs de ce signe du zodiaque en guise de conclusion.

Un signe de terre : Capricorne

Des natifs du signe du Capricorne tentent de se décrire afin de établir la justesse des caractéristiques de leur signe astrologique.

Nous, on ne se juge pas comme les autres , affirme une Capricorne interrogée à l’émission Le sel de la semaine du 11 janvier 1966. Un second natif de ce signe confirme qu’il lui est beaucoup plus aisé de décrire quelqu’un d’autre que lui-même.

Énumérant leurs loisirs et champs d'intérêt, les trois Capricornes démontrent qu’ils sont davantage portés vers les travaux manuels et qu’ils peuvent être particulièrement habiles.

En amitié, ils ont comme point commun d’avoir plusieurs camarades, mais peu d’amis auxquels ils souhaitent se confier. L’un d’eux soutient qu’il n’aime pas que les gens se mêlent de sa vie personnelle. Les deux autres se décrivent simplement comme secrets.

Je suis pas mal dans le vent, mais malgré tout ça, j'aime bien les anciennes coutumes . Peut-on ainsi statuer que les Capricornes sont plus conservateurs ou tournés vers le progrès?

Difficile d’en tirer de grandes conclusions, car l’astrologie renferme de nombreux mystères tout comme ces entretiens. D’hier à aujourd’hui, cette discipline continue de fasciner, mais on peut dès lors affirmer qu’elle relève davantage de l’art que de la science.