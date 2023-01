L’adaptation de One Piece hissera la grande voile en 2023 sur Netflix

Les fans du phénomène One Piece auront enfin droit à une adaptation en prise de vues réelles de leur manga favori. Netflix a annoncé lundi que la série, qui est en développement depuis six ans par les studios Tomorrow, sera diffusée en 2023.

L’émission de dix épisodes racontera l’histoire de Luffy (Iñaki Godoy), un jeune aspirant pirate qui souhaite dénicher un mystérieux trésor surnommé le One Piece .

Elle est inspirée du manga du même nom créé en 1997 par Eiichiro Oda. Ce dernier est d’ailleurs producteur exécutif de l’adaptation de Netflix.

La saga One Piece se décline en plus de 100 livres, et elle a donné vie à plus de 1000 épisodes d’une série animée produite par Toei Animation. L’univers du manga a également été la matière première de 15 films animés, et de 40 jeux vidéo.

Netflix a commandé l’adaptation en prise de vues réelles de la série aux studios Tomorrow en 2020. Ces derniers travaillaient déjà sur le projet depuis 2017.