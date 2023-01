Les calculatrices, la plus récente initiative de conservation d’Internet Archives

Le Tiroir à calculatrices  (Nouvelle fenêtre) mis en ligne par Internet Archives compte 14 appareils, dont neuf de la marque Texas Instrument, quatre de Hewlett-Packard (HP) et un de VTech Electronic.

La calculatrice jouet Number Muncher de cette dernière marque est par ailleurs le plus ancien de la collection d’Internet Archives, sa création remontant à 1989. Le modèle le plus récent, la Texas Instruments TI-73 Explorer, est daté de 2003.

Liste des calculatrices émulées sur le site d’Internet Archives Hewlett-Packard HP 38G (1995)

Hewlett-Packard HP 48G+ (1998)

Hewlett-Packard HP 48GX (1993)

Hewlett-Packard HP 49G (1999)

Texas Instruments TI-73 Explorer (2003)

Texas Instruments TI-81 (1990)

Texas Instruments TI-82 (1993)

Texas Instruments TI-85 (1992)

Texas Instruments TI-86 (1996)

Texas Instruments TI-89 (1998)

Texas Instruments TI-92 (1995)

Texas Instruments TI-83 Plus (1999)

Texas Instruments Voyage 200 (2002)

VTech Electronic Number Muncher (1989)

Pour faire fonctionner les appareils, l’organisme a collaboré avec l’équipe derrière l’émulateur Multi-Purpose Emulation Framework (MAME), utilisé depuis 25 ans afin de faire fonctionner sur le web de vieux gadgets, allant d’ordinateurs aux bornes d’arcade.

L’émulateur permet de contrôler ces calculatrices, presque de la même manière qu’on le ferait si elles se trouvaient entre nos mains.

À partir d’un téléphone intelligent, par exemple, on peut actionner les différents boutons en pianotant sur les appareils avec nos doigts (il ne faut pas oublier d’allumer certaines calculatrices avant de les utiliser). Sur l’ordinateur, on peut faire de même, avec la souris. Certaines calculettes disposent même d'effets sonores lorsqu’on appuie sur leurs boutons.

Et si on ne se souvient plus de leur fonctionnement – plusieurs se souviennent qu’elles sont laborieuses à utiliser – le site a téléversé la plupart des manuels d'utilisation de ces machines à calculer.