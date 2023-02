Les croissants canadiens meilleurs que ceux de la France : une levée de boucliers en ligne

Romain Avril a déclaré que les croissants canadiens sont bien meilleurs que les français à l'émission Y a pas deux matins pareils. Je pense qu’il y a un côté banalisé du croissant en France où l'on fait des croissants, mais on n’aime plus. Il n’y a plus d’amour dans le croissant , a-t-il affirmé.

De nombreux internautes ont vivement réagi à ses propos dans des groupes Facebook et ce sont portés à la défense du croissant français.

Un internaute affirme que même les croissants Carrefour/Auchan/Leclerc [des chaînes d’épiceries en France, NDLR] sont meilleurs [que les croissants canadiens] .

Une autre personne croit que les croissants canadiens ne sont simplement pas à la hauteur. Même les croissants que je fais chez moi sont meilleurs que ceux que j'ai goûtés ici! Un croissant français, ça ne se compare pas, voyons!

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La prise de position du chef Romain Avril a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux Photo : Radio-Canada / Charley Dutil

Romain Avril a entrepris sa revue des croissants en décembre lors d’un voyage en France. Il a continué l’exercice en sol canadien. Il a diffusé une quarantaine de ses critiques sur 50 jusqu’à maintenant. Il est conscient que son étude empirique est loin d’être exhaustive.

Mais le chef reste sur sa position. Sur tous les croissants goûtés et évalués jusqu’à maintenant, deux croissants torontois arrivent en tête de son palmarès. Il note cependant que le New York Times a accordé le titre de meilleur croissant au monde à la croissanterie Lune, à Melbourne, en Australie.

Il déplore l’impact négatif que pourrait avoir une guerre de clochers.

C’est très Français, c’est très nous de croire qu’on fait tout mieux que tout le monde , affirme le chef né en France, mais qui vit maintenant à Toronto.

Français d'origine, Romain Avril a eu la piqûre de la cuisine à l'adolescence, lors d'un camp de vacances. Photo : Brandon Reid

Il ne faut pas vivre dans le passé et pas vivre sur ses acquis. Notre réputation, on l’a, mais si on regarde les résultats du Bocuse qui viennent de sortir  (Nouvelle fenêtre) , ce n’est pas la France qui l’a gagné , fait-il remarquer.

Le chef insiste sur le fait que bon nombre de croissanteries à Toronto ont des propriétaires ou du personnel qui ont soit fait leur apprentissage en France, soit ils sont Français.

Ici, il y a un peu plus de pression de vouloir bien faire et, peut-être qu'en France, le Français ne fait plus attention ou ne regarde pas assez. Chacun son avis , pense-t-il.

Coûteux, un bon croissant?

D’autres internautes déplorent les prix élevés de certains croissants à Toronto.

D’après les discussions de Romain Avril avec des boulangers français, le coût des ingrédients est un enjeu des deux côtés de l’océan.

Ils devraient augmenter le prix du croissant parce que le prix de la matière première augmente. [...] Si on augmente les prix du croissant en France, il va y avoir un problème et les gens vont arrêter de l’acheter, note le chef.

Le coût du beurre influence grandement sur le prix des croissants. Photo : getty images/istockphoto / Nilufer