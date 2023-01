Le gouvernement du N.-B octroie 40 M$ aux commissions de services régionaux

Cette somme étalée sur une période sur 10 ans servira à appuyer des activités de développement économique, de perfectionnement de la main-d’œuvre et de rétention des nouveaux arrivants. C’est une moyenne de 363 000 $ par commission par année.

C’est toujours une bonne nouvelle quand on reçoit de l'argent du gouvernement, qui s’était engagé à nous aider. Il a respecté son engagement et nous souhaitons maintenant que ces 40 millions $ soient suffisants , a commenté le président de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Yvon Godin.

Le président de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Yvon Godin, estime que la province a écouté le monde municipal. Photo : Radio-Canada

Pour la première année, le financement sera attribué selon la population dans les CSR , ce qui risque de favoriser les centres urbains où prédominent d’importants projets de développement économique. Par la suite, l’argent sera conditionnel aux projets de développement économique mis en marche dans les différents CSR .

Un montant qui pourrait être insuffisant

Quand on reçoit de l’argent, c’est toujours bon. Mais ce n’est pas beaucoup , a commenté le président de la Commission des services régionaux du Restigouche, Brad Mann.

Il croit que ce montant pourrait s’avérer insuffisant pour couvrir les dépenses liées aux nouvelles responsabilités imposées aux CSR par la réforme de la gouvernance locale du ministre Daniel Allain.

Le ministre Allain a laissé entendre que du financement supplémentaire pourrait être annoncé plus tard cette année et affirme que Fredericton est prêt à soutenir les commissions de services régionaux dans d'autres de leurs nouvelles responsabilités.

De nouvelles tâches aux CSR

Les CSR joueront un plus grand rôle dans le développement économique, la promotion touristique, le transport en commun, le partage des coûts des infrastructures récréatives, le logement abordable, l’intégration de nouveaux arrivants, la diversité et l’inclusion sociale et la sécurité publique.

Selon le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, ces 40 millions $ permettront aux commissions d’élargir leur offre de services pour s’acquitter de leurs nouvelles tâches.

Trevor Holder, ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le développement économique est essentiel à la croissance de notre province. Cette aide financière permettra de créer les conditions propices pour soutenir nos progrès récents , a-t-il déclaré.

Le gouvernement provincial cherchera à signer des ententes de financement à long terme et fondées sur le rendement avec chacune des 11 CSR , sauf celle de Fundy, car elle dispose déjà d’une entente.

Les commissions seront libres d’offrir elles-mêmes les nouveaux services ou de faire appel à un tiers.

Le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain. (Photos d'archives) Photo : Radio-Canada

Notre gouvernement tient à tout mettre en œuvre pour promouvoir la collaboration entre nos collectivités. Nous espérons donc que ce financement favorisera encore plus la collaboration locale , a signifié le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale, Daniel Allain.

Les ententes entreront en vigueur au cours de l’exercice financier 2023-2024. Le financement provient de Travail NB dans le cadre des Ententes Canada–Nouveau-Brunswick sur le marché du travail.

Avec des informations de Sarah Dery