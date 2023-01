270 casiers à crabes saisis dans les eaux de la C.-B.

La Garde côtière canadienne et des agents de Pêches et Océans Canada ont retiré 270 casiers à crabes posés illégalement dans les eaux de la baie Boundary, près de Whiterock dans le sud de la Colombie-Britannique.

Selon Pêches et Océans Canada, l’opération a duré cinq jours et a permis de libérer des centaines de crabes vivants et d'autres poissons .

Au total, 778 crabes dormeurs et 119 tourteaux rouges du Pacifique ont été remis à l'eau en toute sécurité.

Les agents se chargent maintenant d’identifier les pièges et l’équipement trouvé pour tenter de retrouver les braconniers. Pêches et Océans Canada précise que des accusations pourraient être déposées.