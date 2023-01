Le village de pêche blanche de l’Anse-à-Benjamin accessible à 100 %

Selon les dernières mesures de glace publiées mardi après-midi par Contact Nature, la moyenne de l'épaisseur de la glace se situe autour de 35 cm, alors que l'embarquement peut se faire à partir de 30 cm.

Le froid a fait son effet. On a de très bonnes nouvelles, donc l'ensemble du site est maintenant accessible selon toujours l'épaisseur des rues. Mais la glace a vraiment beaucoup épaissi dans les dernières journées, la moyenne est pratiquement de 14 pouces. On a même des secteurs à 16 pouces , a révélé Marc-André Galbrand, directeur général de Contact Nature, l’organisme qui gère l’activité de pêche blanche pour Saguenay.

Il reste cependant des restrictions pour les installations plus lourdes.

Rappelons qu’un embarquement partiel avait débuté vendredi dernier, alors que seulement certains secteurs de rues étaient accessibles.

Selon Marc-André Galbrand, l'ouverture complète devrait aussi se faire mercredi du côté de Grande-Baie.