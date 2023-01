Les victimes doivent demeurer la priorité des fouilles de pensionnats, selon des aînés

Des aînés de plusieurs Premières Nations du Nord-Est de l’Ontario souhaitent garder l’accent des fouilles d’anciens pensionnats sur les victimes et les enfants qui manquent à l’appel.

Certains d’entre eux craignent que les recherches soient devenues des façons de faire de l’argent.

Il y a de gros salaires qui s’offrent et tout le monde fait la file pour avoir sa part du gâteau , estime Mike Cachagee, qui a fréquenté trois pensionnats durant son enfance.

Le survivant se dit également inquiété par la possibilité d’exhumer les corps et de fouilles plus invasives des terres où des anomalies ont été répertoriées dans le sol.

Mike Cachagee estime que des recherches invasives iraient à l'encontre des croyances du peuple cri, qui distinguent clairement la frontière «qu'il ne faut pas traverser» entre ce monde et le prochain. Photo : CBC/Erik White

M. Cachegee a grandement contribué à la réparation du cimetière du site de l’ancien pensionnat St-John’s à Chapleau, où se trouve une liste de noms des gens qui y ont été enterrés, dont l’exactitude a été remise en question.

« Identifiez où ils se trouvent, tenez une cérémonie respectueuse et digne en leur mémoire, puis laissez-les tranquilles. Passez à autre chose. » — Une citation de Mike Cachagee, survivant

Plusieurs fouilles doivent toujours être effectuées ou complétées par les communautés responsables.

Le gouvernement de l’Ontario a fourni un total de 37 millions $ en financement à 22 projets à travers la province, mais il refuse de partager la liste par respect pour les partenaires autochtones et la nature sensible des travaux.

Prudence à Sault-Ste-Marie

Le président de l’organisme Children of Shingwauk Alumni Association, Jay Jones, attend de consulter les 85 Premières Nations d’origine des jeunes envoyées au pensionnat de Shingwauk à Sault-Ste-Marie avant de dévoiler le résultat des fouilles au radar effectuées l’automne dernier.

Vous ne voulez pas annoncer que le chiffre est potentiellement trompeur. Il faut être le plus précis possible , explique-t-il, craignant que les découvertes puissent retraumatiser les survivants et leurs descendants.

Le pensionnat pour Autochtones Shingwauk était situé sur le terrain où se trouve maintenant l'Université Algoma. (Photo d'archives) Photo : Shingwauk Residential Schools Centre/Université Algoma

Son organisation a reçu presque 405 000 $ du gouvernement fédéral, tandis que son partenaire, la Première Nation de Garden River, a reçu 785 770 $.

Le chef Andy Rickard ne s’empresse pas d’entamer les recherches sur les sites autour du pensionnat et à l’ancien pensionnat pour filles Wawanosh, malgré le fait qu’il dit avoir plus de 2 millions $ en fond de disponibles.

« Il n’existe pas de guide pour vous dire comment s’y prendre. Ce travail sera long. Nous devons nous assurer que nous sommes sensibles à l’idée d’ouvrir la boîte et que nous ayons de l’appui en place. » — Une citation de Andy Rickard, chef de la Première Nation de Garden River

Nous devons être extrêmement prudents, nous devons être sensibles et nous devons y aller lentement avec ces travaux , dit-il.

Nous en avons trouvé un autre

Dans le Grand Nord de l’Ontario, les communautés de Kashechewan et Fort Albany, où se trouve l’ancien pensionnat de Sainte-Anne, ont reçu plus de 675 000 $ et 1,3 million $ respectivement d’Ottawa pour leurs recherches.

Aucune d’entre elles n'a répondu aux demandes de commentaire de CBC.

Edmund Metatawabin est le responsable de l'Association des anciens résidents de l'école Sainte-Anne. (Photo d'archives) Photo : CBC

Le survivant de Sainte-Anne et ancien chef de Fort Albany, Edmund Metatawabin, indique qu’un rassemblement est prévu fin février afin de déterminer les prochaines étapes des recherches.

Nous devons nous assurer que lorsque nous décidons, que nous ne crions pas simplement "nous en avons trouvé un autre" , lance-t-il. Ce n’est pas de convaincre les Canadiens que ceci c’est produit.

Le pensionnat de Sainte-Anne, à Fort Albany en Ontario, dans les années 1940. Le bâtiment a été détruit par un feu en 2002. (Photo d'archives) Photo : Algoma Universy / Collection Edmund Metatawabin

Pour leur part, la Nation Anishinabek et les Chefs de l'Ontario ont reçu environ 741 000 $ et 583 000 $ respectivement du fédéral afin d’entamer des fouilles à plusieurs endroits, notamment sur les sites des pensionnats de Spanish.

Ce sera un long processus et ce juste pour en venir à une décision au sujet d'où ils souhaitent fouiller , indique le grand chef de la Nation, Reg Niganobe.

Il dit espérer que les différents paliers gouvernementaux continueront de s’engager jusqu’à la fin de tout cela.

Avec les informations d'Erik White de CBC