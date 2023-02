Les leçons à tirer de la saga de la Villa Neguac

Les aînés veulent des améliorations en ce qui a trait aux inspections dans les foyers de soins.

« La même chose peut se produire ailleurs, [...] on devrait au moins se servir de l’exemple pour que ça n’arrive plus. » — Une citation de Marcel Larocque, président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick

Bernard Richard, membre du Comité d’action sur la bienveillance envers les aînés, mis sur pied par l’ AFANB , estime que la responsabilité d’éviter une répétition de ce qui s’est passé à Neguac revient au gouvernement provincial.

Bernard Richard, du Comité Comité d’action sur la bienveillance envers les aînés mis sur pied par l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Nos législateurs ont la responsabilité de trouver une façon pour éviter que ça ne se répète. Tant mieux s’il y a une solution à court terme qui se trouve à Neguac, tant mieux, mais il ne faudrait pas arriver au point où on s’est rendus , dit Bernard Richard.

Revoir le système d’inspection

Selon Michel Larocque, président de l’ AFANB , pour s’assurer que tous les établissements respectent les normes, il importe de mettre en place un système d’inspection efficace.

C’est clair aussi que dans la région de Neguac, les inspections étaient problématiques, ça n'a pas été fait régulièrement, les normes n’étaient pas suivies, il y avait des manques flagrants , soutient Marcel Larocque.

Marcel Larocque, président de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, estime qu'il confier les inspections à des firmes indépendantes. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Une des solutions, selon l’organisme, serait de confier les inspections à des tierces parties, et non plus à des employés qui relèvent directement de la province. Tout ce qui est partie inspection doit être fait par une firme externe, doit être fait en collaboration, dans le but d’aider, dans le but que les résidents reçoivent des soins, c’est ça l’important , dit-il.

Offrir une meilleure communication

Dans le cas des foyers de Neguac, des résidents et des parents n’ont appris la nouvelle de la révocation du permis que la veille de son annonce officielle. Cela est inacceptable, selon l’ AFANB .

Pourquoi les familles, la population, apprennent la veille quelque chose d’aussi majeur. S’il y avait vraiment des problèmes, on doit travailler, on doit faire un suivi, on doit impliquer la population, on doit essayer de faire quelque chose, et oui, si en bout de ligne ça ne marche pas, on prend les grandes décisions , suggère Marcel Larocque.

Passer du secteur privé au secteur public

L’ AFANB estime qu’une transition d’un modèle privé vers un modèle public serait souhaitable, à long terme.

« On a demandé au premier ministre de donner un peu d’amour à nos résidents. » — Une citation de Marcel Larocque, président de l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick

Les problèmes survenus à Neguac auraient pu, selon Michel Larocque, permettre de faire un premier pas vers ce type de transition, si le gouvernement avait décidé de prendre en charge les deux foyers de soins spéciaux.

Éventuellement, faudrait passer dans un mode public plutôt que privé. C’est sûr que demain matin on ne peut pas tout fermer les foyers de soins et passer au public, mais ça c’est un exemple, on aurait pu se faire une très bonne pratique, voici comment on peut transiger vers quelque chose où la population a son mot à dire , estime Marcel Larocque.

Avec les informations de Pascal Raiche-Nogue