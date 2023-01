Les familles pourront renouer avec la Magie des neiges d’Amos

Parade, feux d’artifice, glissades géantes, bingo pour enfants, jeux gonflables, randonnées de traîneau à cheval et promenades en snowmobiles B12 font partie des nombreuses activités au programme de cette 27e édition.

Des activités hors-Magie seront aussi accessibles, dont le spectacle hommage aux Cowboys Fringants avec le groupe La Grand-Messe, présenté gratuitement par le Comité des commerçants d’Amos à l’agora naturelle, dans la soirée du 24 février.

La dernière édition remonte à l’hiver 2020. Il s’agit donc d’un retour après deux années d’absence causées par la pandémie, ce qui pose aussi des enjeux au niveau du recrutement des bénévoles pour le Club Optimiste.

« Depuis deux ans, le club a perdu des membres. On est maintenant rendus à une vingtaine de personnes, alors qu’avant la pandémie, on était 35. Nous sommes donc à la recherche de bénévoles. » — Une citation de Ghislain Drolet, président

Si des gens ou des organismes veulent venir nous aider, vous pouvez nous contacter et on va prendre des arrangements pour encourager votre regroupement , indique M. Drolet.

Les surplus dans la communauté

Les macarons, qui donnent accès à toutes les activités, sont déjà en vente au coût de 5 $ par adulte et ils sont gratuits pour les enfants de 12 ans et moins. Après le 22 février, il faudra payer 5 $ par adulte et 3 $ par enfant chaque jour pour participer aux activités. Les macarons offrent aussi d’autres avantages hors-Magie.

Pour nous, la Magie des neiges est une activité importante. C’est un moyen de financement. Les commanditaires nous aident à couvrir nos frais et tous les surplus sont retournés dans la communauté sous la forme de dons , rappelle Ghislain Drolet.

La Magie des neiges Optimiste attire normalement plus de 5000 personnes.