Apprendre du passé pour mieux bâtir aujourd’hui

Jusqu’au 17 février, le Musée du développement de l'Ouest canadien de Saskatoon, en collaboration avec la Société environnementale de la Saskatchewan, invite les Saskatchewanais à en apprendre davantage sur l'efficacité énergétique et les bâtiments durables, tant ceux du passé que ceux d'aujourd'hui.

L'exposition Smarter Science Better Buildings permet aux visiteurs de se familiariser avec diverses technologies telles que l'éclairage et les appareils écoénergétiques, la conservation de l'eau, les rénovations domiciliaires écologiques, les matériaux de construction et le chauffage solaire.

L'exposition propose également à ses visiteurs de découvrir par eux-mêmes l’efficacité énergétique des structures plus anciennes grâce aux bâtiments d'époque présents dans le musée.

Apprendre qu'il y a des techniques du passé que nous pouvons utiliser à notre avantage permet de dissiper, en quelque sorte, cette idée que tout ce qui est nouveau est meilleur , explique la coordonnatrice des programmes d'éducation du musée, Courtney Tuck-Goetz.

Pour Eliot Olson, un élève de 7e année, c'est le kiosque sur le chauffage solaire qui a attiré son attention. Photo : Radio-Canada / Stefan Nenson

Cette dernière espère que les jeunes qui visiteront Smarter Science Better Buildings pourront y apprendre certains comportements plus durables qu'ils ramèneront ensuite à la maison.

À la suite de sa visite, Nini Liang affirme vouloir être plus attentive à la quantité d'eau qu'elle utilise. Photo : Radio-Canada / Stefan Nenson

Une mission qui semble réussi, du moins pour un groupe de 7e année de l’École communautaire de Caswell.

Je pense que plus de gens devraient vivre dans des maisons écologiques, car elles consomment beaucoup moins d'électricité et d'énergie , affirme Nini Liang, l'une des élèves du groupe.

Je vais baisser le chauffage à la maison et utiliser davantage de lumière naturelle , ajoute-t-elle.

« Si nous apprenons tous à ce sujet, nous pourrons avoir de meilleures maisons et aider à combattre les changements climatiques. » — Une citation de Nini Liang, élève de 7e année de l’École communautaire de Caswell

Après Saskatoon, l'exposition se rendra dans les trois autres Musées du développement de l'Ouest canadien situés à North Battleford, Yorkton et Moose Jaw. Smarter Science Better Buildings se rendra également à Prince Albert.