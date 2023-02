Le CSS des Chic-Chocs en litige avec son ancienne directrice générale

La directrice générale du Centre de services scolaires (CSS) des Chic-Chocs, Deslilas Fournier, a formulé plusieurs plaintes envers son employeur à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Elle a aussi déposé des recours auprès du Tribunal administratif du travail.

Selon des documents obtenus grâce à la Loi d'accès à l'information, Mme Fournier a porté plainte contre son employeur pour congédiement sans cause juste et suffisante et pour pratique interdite .

Un recours auprès du Tribunal administratif du travail a été déposé en novembre dernier à ce propos. Deslilas Fournier indique dans sa plainte avoir été congédiée par le Centre de services scolaires le 6 juin 2022.

Le CSS des Chic-Chocs a refusé de confirmer ou d'infirmer ces informations en invoquant des questions de confidentialité.

Plainte pour harcèlement psychologique

Dans un dossier distinct, l'ancienne directrice générale a aussi déposé, en novembre 2021, une plainte pour harcèlement psychologique envers son employeur.

Dans un document obtenu grâce à la Loi sur l’accès à l’information, Deslilas Fournier allègue avoir été victime d’harcèlement psychologique jusqu'au 7 janvier 2021, soit quelques mois avant son départ en congé maladie, en mai 2021, alors que le CSS faisait face à une importante crise de gouvernance.

Deslilas Fournier, ancienne directrice générale du Centre de services scolaires des Chic-Chocs. Photo : Facebook @deslilas.fournier.52

Par ailleurs, la CNESST indique avoir mené une enquête à la suite du dépôt de la plainte de Mme Fournier envers son employeur.

Selon l'organisme, la conduite reprochée rencontre les critères de la Loi sur les normes du travail .

Comme aucune entente n'est survenue entre Mme Fournier et le Centre de services scolaires, la CNESST a transmis le dossier au Tribunal administratif du travail.

Une séance de conciliation s'est tenue entre les deux parties le 5 décembre dernier.