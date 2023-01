Traversiers électriques : la Coalition Union 138 inquiète pour le pont sur le Saguenay

La Coalition Union 138 s'inquiète de l'annonce faite par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, concernant l'arrivée de trois nouveaux traversiers électriques à L'Isle-aux-Coudres et à Sorel-Tracy.

Québec a annoncé lundi un investissement de 191,5 millions de dollars pour l'acquisition de trois traversiers électriques rechargeables. Les nouveaux bateaux électriques de la Société des traversiers du Québec (STQ) devraient entrer en service en 2030.

La Coalition se dit perplexe par rapport à cette annonce puisque les deux traversiers qui font actuellement la liaison entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine pourraient servir à d'autres traverses.

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay, soutient que Québec aurait garanti que les navires de la traverse Tadoussac Baie-Sainte-Catherine pourraient être affectés à Sorel ou à L'Isle-aux-Coudres si la construction d'un pont allait de l'avant.

Le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Avec cette annonce, nous sommes en droit de demander à madame Guilbault si la Côte-Nord paiera le prix du plan d’électrification du Québec en devant attendre encore 50 ans pour obtenir un engagement pour la construction d’un pont sur le Saguenay , s'interroge Guillaume Tremblay.

Le groupe qui milite pour la construction de ce pont ne comprend pas pourquoi le gouvernement fait de telles annonces alors qu'il réalise en ce moment une étude d’opportunité pour la construction d’un pont sur la rivière Saguenay. Celle-ci doit être publiée en décembre 2023.

De son côté, la Société du pont sur le Saguenay, qui est membre de la Coalition Union 138, s’insurge de cette annonce et demande l’aide des élus locaux.

Le président de la Société du pont sur le Saguenay Marc Gilbert, et le porte-parole de la Coalition Union 138, Guillaume Tremblay (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Gignac

On a désormais deux ministres de la Coalition avenir Québec (CAQ), donc on s’attend à ce qu’ils mènent des actions pour rectifier le tir, c’est essentiel , affirme le président de la Société du pont sur le Saguenay, Marc Gilbert.

Appelé à commenter la nouvelle, le député de René-Lévesque et adjoint au transport aérien, Yves Montigny, qui s’était positionné pour la construction d’un pont lors de la campagne électorale, n'a pas voulu accorder d'entrevue pour réagir dans ce dossier.

Pour sa part, le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable indique attendre le rapport des études d'opportunité pour la construction d’un pont sur la rivière Saguenay pour trouver une solution optimale à long terme .

L'attaché de presse de la ministre Guilbault, Louis Julien Dufresne, précise dans un courriel que Québec est à l’écoute des élus et des gens d’affaires de la Côte-Nord. C'est notre gouvernement qui a ajouté le projet au Plan québécois des infrastructures (PQI) et qui a accordé deux contrats totalisant 5 millions de dollars pour la mise à jour des études existantes et pour la réalisation d’une étude d’opportunité , rappelle-t-il.

Au moment d’écrire ces lignes, la STQ n’a pas fait suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Laurence Vachon