Conservation de la nature Canada s’offre 250 hectares de terres à protéger en Alberta

Conservation de la nature Canada a acheté une propriété comprenant des prairies à fétuque, des forêts et des zones humides près du parc national des Lacs-Waterton, dans le sud de l'Alberta. L’organisme privé affirme que ce terrain constitue un corridor pour des animaux sauvages tels que les grizzlis et les wapitis.

Il précise que la propriété de 250 hectares, située entre le parc national des Lacs-Waterton et Twin Butte en Alberta, est son plus récent site de conservation.

Dans un communiqué, Tom Lynch-Staunton, le vice-président régional de Conservation de la nature Canada déclare que les animaux protégés ont besoin d’un espace beaucoup plus grand que le parc.

« En conservant cette propriété, nous nous assurons qu'elle continuera à offrir un habitat et des voies de déplacement sûres pour ces incroyables animaux. » — Une citation de Tom Lynch-Staunton, vice-président régional de Conservation de la nature Canada pour l’Alberta

Conservation de la nature Canada ajoute que la propriété fera partie des 13 000 hectares de terres de conservation privées du projet Front du parc Waterton aujourd’hui conservé à environ 75 %.

Cette propriété n'est qu'une autre pièce de ce grand puzzle , a déclaré Sean Feagan, le porte-parole de l'organisme.

« C'est une victoire pour la nature . » — Une citation de Sean Feagan, porte-parole de Conservation de la nature Canada en Alberta

Une zone particulière

D'après lui, la zone ciblée présente un écosystème unique et relativement intact.

Il n'y a pas beaucoup de contreforts, alors c'est une partie unique de la province sur le plan géographique et géologique. On y trouve un mélange d'espèces de prairies et d'espèces montagnardes qui vivent ensemble , précise-t-il.

L’organisme dit qu'il s'agit d'un corridor pour des animaux sauvages tels que les grizzlis et les wapitis. Les mammifères tels que les wapitis, les cerfs et les caribous se rassemblent dans les zones situées à l'extérieur du parc national en hiver pour se nourrir des graminées comme la fétuque qui a une valeur nutritive élevée.

C'est une denrée alimentaire hivernale très importante pour ces animaux , souligne-t-il.

Selon Conservation de la nature Canada, l'aire protégée continuera d'être utilisée pour le pâturage du bétail tout en étant gérée pour que la nature puisse s’épanouir.