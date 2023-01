L'université a évoqué des propos controversés tenus antérieurement par cette dernière, notamment sur les pensionnats pour Autochtones, pour justifier sa décision.

J'annoncerai prochainement de nouvelles mesures pour renforcer la liberté d'expression sur les campus postsecondaires de l'Alberta , indique mardi Demetrios Nicolaides, le ministre albertain de l'Éducation supérieure. Cela devrait être aux étudiants, et non aux administrateurs universitaires, de prendre la décision finale d'écouter ou non un discours.

Les nouvelles mesures pourraient être annoncées dans une semaine ou deux, selon Sam Blackett, un porte-parole du ministre. Dans un communiqué, le ministre dit avoir pris connaissance de la décision de l'Université de Lethbridge au sujet de Frances Widdowson.

Demetrios Nicolaides souligne qu’autant il comprend que les propos tenus antérieurement par cette dernière sont controversés, autant il estime important que les universités et établissements secondaires albertains favorisent une forte culture de la liberté d'expression et de la diversité des points de vue, même lorsque ces points de vue sont jugés controversés .

Sauf, ajoute-t-il, dans les cas où les opinions exprimées incitent à la haine ou à la violence.

Au nom des principes de Chicago

L'Alberta a adopté la déclaration de l'Université de Chicago sur les principes de la liberté d'expression. Cette déclaration, également connue sous le nom de principes de Chicago , stipule que les universités doivent promouvoir la liberté de débat et la protéger contre d'éventuelles restrictions.

Selon ces principes, les membres de la communauté universitaire sont libres de critiquer et de contester les opinions exprimées au sein de [leur] campus . Cependant, ils ne peuvent pas entraver ou interférer d'une autre manière avec la liberté d'autrui d'exprimer des opinions qu'ils rejettent ou même détestent .

Sous l'ancien premier ministre Jason Kenney, les 26 établissements d'enseignement postsecondaire financés par l'État ont reçu pour instruction soit d'approuver les principes qui ont été initialement publiés en 2014, soit d'élaborer une politique distincte conforme à ceux-ci.

À la date limite du 15 décembre 2019 fixée par le gouvernement, toutes les institutions concernées s’étaient conformées à cette demande.

Volte-face de l'Université de Lethbridge

La décision annoncée lundi par l’Université de Lethbridge apparaît comme une volte-face par rapport à ce qu’elle avait laissé entendre jeudi, à savoir qu’elle permettrait à Frances Widdowson de tenir sa conférence conformément à sa politique sur la liberté d'expression, même si elle n'était pas d'accord avec elle.

L'Université de Lethbridge (à gauche) a expliqué l'annulation de la conférence de Frances Widdowson (à droite) par les propos controversés tenus par celle-ci en 2020 sur plusieurs sujets et notamment sur les pensionnats pour Autochtones (photos d'archives). Photo : Michael Warf/Facebook

Frances Widdowson a été invitée par Paul Viminitz, un enseignant au département de philosophie, à venir donner une conférence intitulée comment le wokisme menace la liberté universitaire .

Né aux États-Unis, le « wokisme » est un mouvement centré sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Il est parfois perçu comme attentatoire à l'universalisme républicain.

Frances Widdowson affirme quant à elle avoir toujours l'intention de se présenter à l’Université de Lethbridge pour donner sa conférence comme prévu. « Ils devront appeler la sécurité et m'emmener de force pour m'arrêter », a-t-elle écrit lundi dans un courriel à CBC/Radio-Canada.

