Une équipe d’improvisation du Bas-Saint-Laurent en tournée en Europe

La troupe, formée de Jonathan Imhoff, Xavier Lacroix, Julien Tremblay, Catherine Duval-Guévin et Maxime Varenne, sera opposée à quatre équipes européennes.

C'est un tournoi mondial, c'est fou! , s'exclame Catherine Duval-Guévin. La France, la Belgique et le Royaume-Uni seront également représentés.

Face à des adversaires européens, les membres des 5 doigts d'la main devront composer avec une nouvelle réalité, croit l'improvisatrice.

Nous, on fait des matchs chaque semaine pour se garder en forme, explique Catherine Duval-Guévin. Eux, ils font des pratiques chaque semaine et font un match par mois. Mais ce sont des matchs beaucoup plus gros et beaucoup plus imposants, il y a beaucoup plus de public. Ils ont une conception plus théâtrale, plus développée .

Les improvisateurs Les 5 doigts d'la main représentera le Québec en France ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Info-réveil Les improvisateurs Les 5 doigts d'la main représentera le Québec en France. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Après la compétition, l'équipe du Bas-Saint-Laurent poursuivra son voyage sur le Vieux Continent avec un arrêt à Berlin, en Allemagne.

Ça va être un match autant en français qu'en allemand. J'ai hâte de voir ce que ça va donner [...] Je pense que ces impros-là vont plus être mimées , admet en riant Catherine Duval-Guévin.

D'après une entrevue réalisée par Éric Gagnon