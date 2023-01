Au Manitoba, la Nation Peguis deviendra la première à gérer son propre service à l’enfance

Des représentants de la Première Nation signeront un accord de coordination, mardi, en compagnie de la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et de la ministre provinciale de la Famille, Rochelle Squires.

Notre Nation exerce ses droits inhérents et veille à ce que nos traditions juridiques et nos enseignements autochtones constituent le fondement de notre droit , indique le chef Glenn Hudson dans un communiqué de presse.

La communauté de Peguis, qui se trouve à environ 140 kilomètres au nord de Winnipeg, fait partie d’un peu plus de deux douzaines de Premières Nations qui ont avisé Services aux Autochtones Canada de leur intention de gérer leurs propres services à l’enfance et à la famille.

Cette demande entre dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis entrée en vigueur en 2020.

La Première Nation de Cowessess, en Saskatchewan, a été la première communauté au pays à prendre en charge la protection de l’enfance, en juillet 2021.

Le Canada et le Manitoba se joignent aujourd’hui à Peguis pour signer cet accord historique de coordination des services à l’enfance et à la famille, qui les place à juste titre aux commandes et veille à ce qu’ils disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin , indique Patty Hajdu.

La Première Nation de Peguis a adopté ses propres lois qui sont entrées en vigueur il y a un an. La communauté en avait informé Ottawa l’année précédente, mais la province n’avait pas donné son accord à l'époque.

Ce sera la première fois que le Manitoba signera un tel accord, après que le gouvernement provincial ait précédemment exprimé des préoccupations au sujet de la législation.

La promulgation de lois autochtones est essentielle pour partager des priorités visant à garantir que les générations actuelles et futures d’enfants restent dans leurs communautés et retrouvent leurs familles et leurs proches , mentionne la ministre provinciale de la Famille.

La Première Nation a déclaré que ses lois permettront à ses membres de recevoir des services peu importe où ils se trouvent dans le pays.

Les dispositions législatives mettent l’accent sur la prévention afin que les familles puissent recevoir du soutien pour rester ensemble.